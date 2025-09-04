Ozon убрал из продажи партию спагетти, не соответствующей ГОСТу
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ozon убрал из продажи партию спагетти Ozon fresh, не соответствующую ГОСТу, инициировал дополнительную проверку поставщика, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В четверг Роскачество сообщило агентству о выявлении несоответствия спагетти трех торговых марок - "Ашан", Ozon fresh и Baisad - обязательным требованиям законодательства (ГОСТ), в них зафиксировано критичное превышение доли муки из мягкой пшеницы, которое составило более 25% при норме по ГОСТу не более 5%. Вместе с тем там отметили, что вся продукция безопасна.
"Мы инициировали дополнительную проверку поставщика спагетти и уже скрыли некачественную партию. Отправили продукцию в независимые аккредитованные лаборатории - по результатам проведенного исследования и собственных проверок предоставим Роскачеству отчет", - сообщили в Ozon.
В пресс-службе добавили, что дополнительно будет принято решение о продолжении сотрудничества с поставщиком продукции. "Качество и вкус продукции Ozon fresh для нас приоритет, поэтому мы внимательно проверяем поставщиков и на постоянной основе сотрудничаем с Роскачеством", - подчеркнули там.
