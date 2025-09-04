Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, почему в сентябре нужно есть больше овощей - РИА Новости, 04.09.2025
03:18 04.09.2025
Врач рассказала, почему в сентябре нужно есть больше овощей
Врач рассказала, почему в сентябре нужно есть больше овощей
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сезонные овощи в сентябре особенно ценны, их добавление в рацион помогает укрепить иммунитет и снизить риск дефицита витаминов, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Сезонные овощи в сентябре особенно ценны, так как они созревают естественным образом и содержат больше биологически активных веществ. Добавление этих продуктов в рацион помогает укрепить иммунитет перед осенне-зимним периодом и снизить риск дефицита витаминов", - сказала Якимова. Среди полезных сезонных овощей врач назвала капусту, богатую витамином C и клетчаткой. Морковь, как отметила Якимова, полезна для здоровья благодаря содержанию бета-каротина, а свекла – благодаря природным антиоксидантам и железу. "Сладкий перец — один из лидеров по содержанию витамина C, а кабачки и тыква помогают мягко нормализовать пищеварение", - добавила собеседница агентства.
2025
Общество
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сезонные овощи в сентябре особенно ценны, их добавление в рацион помогает укрепить иммунитет и снизить риск дефицита витаминов, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.
"Сезонные овощи в сентябре особенно ценны, так как они созревают естественным образом и содержат больше биологически активных веществ. Добавление этих продуктов в рацион помогает укрепить иммунитет перед осенне-зимним периодом и снизить риск дефицита витаминов", - сказала Якимова.
Среди полезных сезонных овощей врач назвала капусту, богатую витамином C и клетчаткой. Морковь, как отметила Якимова, полезна для здоровья благодаря содержанию бета-каротина, а свекла – благодаря природным антиоксидантам и железу.
"Сладкий перец — один из лидеров по содержанию витамина C, а кабачки и тыква помогают мягко нормализовать пищеварение", - добавила собеседница агентства.
