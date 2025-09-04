Рейтинг@Mail.ru
Союз четырех. В Москве открыли уникальную выставку о победе над Японией - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 04.09.2025 (обновлено: 09:04 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/osvobozhdenie-2039454019.html
Союз четырех. В Москве открыли уникальную выставку о победе над Японией
Союз четырех. В Москве открыли уникальную выставку о победе над Японией - РИА Новости, 04.09.2025
Союз четырех. В Москве открыли уникальную выставку о победе над Японией
Первую фотовыставку о совместном вкладе СССР, Китая, Монголии и Кореи в победу над милитаристской Японией представили в Москве на площадке Государственного... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:00:00+03:00
2025-09-04T09:04:00+03:00
общество
япония
китай
россия
наталья тюрина
президентский фонд культурных инициатив
социальный навигатор
освобождение. мир народам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039398045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8030119fa6f004b4a8584be24f2171ba.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первую фотовыставку о совместном вкладе СССР, Китая, Монголии и Кореи в победу над милитаристской Японией представили в Москве на площадке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Экспозиция рассказывает об одной из самых стремительных операций в истории вооруженных конфликтов — финальном акте Второй мировой войны на Востоке.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках запечатлены ключевые моменты войны с Японией. Особое место в этих событиях занимает, по словам организаторов, героизм народов, которые долгие годы оказывали сопротивление японской агрессии."3 сентября — это дата, которая значима для Китая, Монголии, Кореи и, конечно, для России. Четыре народа 80 лет назад не просто противостояли милитаристской Японии, но вынесли на своих плечах все тяготы войны и фактически завершили один из крупнейших в истории мировых военных конфликтов. Надо отметить, что вклад каждого народа в эти события был огромен", — сказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Мир Народам" Наталья Тюрина.Она подчеркнула, что на выставке представлены не просто фотографии, а фотодокументы. Они "подтверждают те события, которые сегодня очень многие пытаются переписать".Значимость сохранения общей исторической памяти отметил ректор Института Пушкина Никита Гусев."Очень важно, что мы можем знакомить с героическими страницами истории Второй мировой войны не только российских, но и наших иностранных студентов. Хотел бы отметить, что сегодня в Институте Пушкина учится значительное число студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Общая историческая память о завершении Второй мировой войны и взаимное уважение являются надежным фундаментом для развития сотрудничества и укрепления гуманитарных связей между нашими странами", — подчеркнул ректор.По словам студента второго курса филологического факультета Института Пушкина из КНР Цзя Яньсина, молодому поколению следует вносить свой вклад в развитие дружбы между народами, реализуя собственный потенциал."Китайские и советские солдаты отстаивали право на жизнь и свободу, проявляя стойкость и мужество. Мы, студенты, видим общие задачи сохранять память об этом подвиге и передавать ее следующим поколениям. Сегодня мы разделяем радость победы с российскими студентами и гордимся тем, что можем учиться в России и укреплять взаимопонимание между нашими странами", — сказал Цзя Яньсин.Выставка открылась в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
япония
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039398045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ca707b57d1f03b8089e62e1cadae407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, япония, китай, россия, наталья тюрина, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, вторая мировая война (1939-1945), государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
Общество, Япония, Китай, Россия, Наталья Тюрина, Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Освобождение. Мир народам, Освобождение. Путь к Победе, Вторая мировая война (1939-1945), Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

Союз четырех. В Москве открыли уникальную выставку о победе над Японией

© РИА Новости / Алексей НикольскийОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первую фотовыставку о совместном вкладе СССР, Китая, Монголии и Кореи в победу над милитаристской Японией представили в Москве на площадке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Экспозиция рассказывает об одной из самых стремительных операций в истории вооруженных конфликтов — финальном акте Второй мировой войны на Востоке.
В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках запечатлены ключевые моменты войны с Японией. Особое место в этих событиях занимает, по словам организаторов, героизм народов, которые долгие годы оказывали сопротивление японской агрессии.
"3 сентября — это дата, которая значима для Китая, Монголии, Кореи и, конечно, для России. Четыре народа 80 лет назад не просто противостояли милитаристской Японии, но вынесли на своих плечах все тяготы войны и фактически завершили один из крупнейших в истории мировых военных конфликтов. Надо отметить, что вклад каждого народа в эти события был огромен", — сказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Мир Народам" Наталья Тюрина.
© РИА Новости / Алексей НикольскийНачальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина на открытии выставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Она подчеркнула, что на выставке представлены не просто фотографии, а фотодокументы. Они "подтверждают те события, которые сегодня очень многие пытаются переписать".
Значимость сохранения общей исторической памяти отметил ректор Института Пушкина Никита Гусев.
"Очень важно, что мы можем знакомить с героическими страницами истории Второй мировой войны не только российских, но и наших иностранных студентов. Хотел бы отметить, что сегодня в Институте Пушкина учится значительное число студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Общая историческая память о завершении Второй мировой войны и взаимное уважение являются надежным фундаментом для развития сотрудничества и укрепления гуманитарных связей между нашими странами", — подчеркнул ректор.
По словам студента второго курса филологического факультета Института Пушкина из КНР Цзя Яньсина, молодому поколению следует вносить свой вклад в развитие дружбы между народами, реализуя собственный потенциал.
© РИА Новости / Алексей НикольскийОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 8
© РИА Новости / Алексей НикольскийЗаместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы Россия сегодня Геннадий Клюшкин на открытии выставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 8
© РИА Новости / Алексей НикольскийОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
3 из 8
© РИА Новости / Алексей НикольскийОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
4 из 8
© РИА Новости / Алексей НикольскийОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
5 из 8
© РИА Новости / Алексей НикольскийЗаместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы Россия сегодня Геннадий Клюшкин на открытии выставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 8
© РИА Новости / Алексей НикольскийОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
7 из 8
© РИА Новости / Алексей НикольскийНачальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина на открытии выставки Освобождение. Мир народам в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
8 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 8
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
3 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
4 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
5 из 8
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
7 из 8
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
8 из 8
"Китайские и советские солдаты отстаивали право на жизнь и свободу, проявляя стойкость и мужество. Мы, студенты, видим общие задачи сохранять память об этом подвиге и передавать ее следующим поколениям. Сегодня мы разделяем радость победы с российскими студентами и гордимся тем, что можем учиться в России и укреплять взаимопонимание между нашими странами", — сказал Цзя Яньсин.
Выставка открылась в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
 
ОбществоЯпонияКитайРоссияНаталья ТюринаПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеВторая мировая война (1939-1945)Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала