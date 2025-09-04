Союз четырех. В Москве открыли уникальную выставку о победе над Японией
© РИА Новости / Алексей НикольскийОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первую фотовыставку о совместном вкладе СССР, Китая, Монголии и Кореи в победу над милитаристской Японией представили в Москве на площадке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Экспозиция рассказывает об одной из самых стремительных операций в истории вооруженных конфликтов — финальном акте Второй мировой войны на Востоке.
В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках запечатлены ключевые моменты войны с Японией. Особое место в этих событиях занимает, по словам организаторов, героизм народов, которые долгие годы оказывали сопротивление японской агрессии.
"3 сентября — это дата, которая значима для Китая, Монголии, Кореи и, конечно, для России. Четыре народа 80 лет назад не просто противостояли милитаристской Японии, но вынесли на своих плечах все тяготы войны и фактически завершили один из крупнейших в истории мировых военных конфликтов. Надо отметить, что вклад каждого народа в эти события был огромен", — сказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Мир Народам" Наталья Тюрина.
© РИА Новости / Алексей НикольскийНачальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Мир народам" в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве
Она подчеркнула, что на выставке представлены не просто фотографии, а фотодокументы. Они "подтверждают те события, которые сегодня очень многие пытаются переписать".
Значимость сохранения общей исторической памяти отметил ректор Института Пушкина Никита Гусев.
"Очень важно, что мы можем знакомить с героическими страницами истории Второй мировой войны не только российских, но и наших иностранных студентов. Хотел бы отметить, что сегодня в Институте Пушкина учится значительное число студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Общая историческая память о завершении Второй мировой войны и взаимное уважение являются надежным фундаментом для развития сотрудничества и укрепления гуманитарных связей между нашими странами", — подчеркнул ректор.
По словам студента второго курса филологического факультета Института Пушкина из КНР Цзя Яньсина, молодому поколению следует вносить свой вклад в развитие дружбы между народами, реализуя собственный потенциал.
"Китайские и советские солдаты отстаивали право на жизнь и свободу, проявляя стойкость и мужество. Мы, студенты, видим общие задачи сохранять память об этом подвиге и передавать ее следующим поколениям. Сегодня мы разделяем радость победы с российскими студентами и гордимся тем, что можем учиться в России и укреплять взаимопонимание между нашими странами", — сказал Цзя Яньсин.
Выставка открылась в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.