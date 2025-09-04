Рейтинг@Mail.ru
Организаторы Burning Man пожертвуют средства для поиска убийцы Круглова - РИА Новости, 04.09.2025
15:09 04.09.2025
Организаторы Burning Man пожертвуют средства для поиска убийцы Круглова
Организаторы Burning Man пожертвуют средства для поиска убийцы Круглова - РИА Новости, 04.09.2025
Организаторы Burning Man пожертвуют средства для поиска убийцы Круглова
Организаторы американского музыкального фестиваля Burning Man, на котором был найден убитым россиянин Вадим Круглов, заявили, что внесут пожертвование в... РИА Новости, 04.09.2025
в мире
невада
россия
происшествия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Организаторы американского музыкального фестиваля Burning Man, на котором был найден убитым россиянин Вадим Круглов, заявили, что внесут пожертвование в систему, предлагающую вознаграждение за информацию о возможном преступнике, следует из заявления на портале фестиваля Burning Man Project. Ранее американские СМИ сообщили о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Как сообщалось, тело жертвы было найдено в луже крови. Позже власти Невады подтвердили, что на фестивале погиб россиянин Вадим Круглов. Один из друзей Круглова Влад Ростов рассказал РИА Новости, что они срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела россиянина в Россию. "Проект Burning Man делает всё возможное, чтобы помочь шерифу в расследовании, чтобы преступник был пойман и привлечен к ответственности. В том числе мы намерены сделать скоординированное пожертвование в программу "Секретный свидетель", которая предлагает вознаграждение за дополнительную информацию, способствующую расследованию правоохранительных органов", - говорится в заявлении. Организаторы также выразили соболезнования семье и друзьям погибшего.
в мире, невада, россия, происшествия
В мире, Невада, Россия, Происшествия
Организаторы Burning Man пожертвуют средства для поиска убийцы Круглова

Организаторы Burning Man профинансируют поиск убийцы Вадима Круглова

© AP Photo / Brad HornЦентральный лагерь во время фестиваля Burning Man
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Brad Horn
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Организаторы американского музыкального фестиваля Burning Man, на котором был найден убитым россиянин Вадим Круглов, заявили, что внесут пожертвование в систему, предлагающую вознаграждение за информацию о возможном преступнике, следует из заявления на портале фестиваля Burning Man Project.
Ранее американские СМИ сообщили о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Как сообщалось, тело жертвы было найдено в луже крови. Позже власти Невады подтвердили, что на фестивале погиб россиянин Вадим Круглов. Один из друзей Круглова Влад Ростов рассказал РИА Новости, что они срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела россиянина в Россию.
"Проект Burning Man делает всё возможное, чтобы помочь шерифу в расследовании, чтобы преступник был пойман и привлечен к ответственности. В том числе мы намерены сделать скоординированное пожертвование в программу "Секретный свидетель", которая предлагает вознаграждение за дополнительную информацию, способствующую расследованию правоохранительных органов", - говорится в заявлении.
Организаторы также выразили соболезнования семье и друзьям погибшего.
В миреНевадаРоссияПроисшествия
 
 
