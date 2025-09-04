Рейтинг@Mail.ru
15:20 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/orban-2039690835.html
Орбан назвал экс-премьера Чехии жертвой политики в интересах ЕС и Украины
в мире
венгрия
чехия
словакия
андрей бабиш
виктор орбан
роберт фицо
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, пережившего нападение, второй жертвой проукраинской и пробрюссельской "каверзной" политики после премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, и заявил, что не станет третьей жертвой. "Наш друг Бабиш выписан из больницы. После Фицо он вторая жертва агрессивной каверзной пробрюссельской и проукраинской политики Брюсселя и Украины. Петушки (венгерская оппозиционная партия "Тиса" - ред.) хотят, чтобы Венгрия стала третьей. Мы им не позволим! Мы защитим мир и безопасность Венгрии!" - написал Орбан в соцсети Facebook*. Орбан также раскрыл точную дату парламентских выборов в Венгрии, которая не сообщалась официально. В конце своей публикации венгерский премьер написал "осталось 220 дней", это может означать, что выборы состоятся в воскресенье 12 апреля 2026 года. В понедельник во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш, в селе Добра района Фридек-Мистек на востоке Чехии к Бабишу сзади подошел мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил лидера ANO костылем по голове и по спине. После этого Бабиша отвезли в больницу на обследование, а напавшего задержала полиция. Орбан, партия которого в Европарламенте входит в одну политическую фракцию с ANO, пожелал Бабишу выздоровления и выразил уверенность, что его движение выиграет выборы в Чехии. Орбан ранее заявил, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Он получил несколько огнестрельных ранений. Полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая того же года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе он вернулся в июле прошлого года. Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября 2025 года. Согласно опросам, фаворит выборов - оппозиционное движение ANО, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33%) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21% избирателей.* запрещена в РФ как экстремистская.
венгрия
чехия
словакия
украина
в мире, венгрия, чехия, словакия, андрей бабиш, виктор орбан, роберт фицо, facebook, европарламент, еврокомиссия, украина, евросоюз
В мире, Венгрия, Чехия, Словакия, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Facebook, Европарламент, Еврокомиссия, Украина, Евросоюз
© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
* запрещена в РФ как экстремистская.
