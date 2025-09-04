В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность

https://ria.ru/20250904/opasnost-2039559113.html
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Опасность была объявлена в 1.57 мск. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
