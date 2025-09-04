https://ria.ru/20250904/oon-2039540254.html

В МИД назвали полученный из ООН ответ по расследования в Буче отпиской

В МИД назвали полученный из ООН ответ по расследования в Буче отпиской

В МИД назвали полученный из ООН ответ по расследования в Буче отпиской

Постпредство РФ в ООН в июле получило ответ по расследованию провокации в Буче, это была простая отписка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Постпредство РФ в ООН в июле получило ответ по расследованию провокации в Буче, это была простая отписка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Лишь в июле текущего года… постпредство в Нью-Йорке получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН, однако этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской. Аргументация ооновцев проста, незатейлива", - сказала она в ходе брифинга "на полях" ВЭФ. Как отметила Захарова, секретариат ООН сознательно уклоняется от конструктивного взаимодействия с Россией по расследованию провокации в Буче. "Разумеется, все основания думать, что секретариат ООН сознательно уклоняется от конструктивного взаимодействия с российской стороной в нарушение установившейся практики сотрудничества с государствами в интересах реализации правосудия. Конечно, подход такой нас устроить не может", - подчеркнула она. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

