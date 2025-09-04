https://ria.ru/20250904/odessa-2039559551.html
В Одессе после взрывов загорелся склад
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе в Одессе после взрывов ночью, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям. Ранее в ночь на четверг украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. "Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
