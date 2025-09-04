https://ria.ru/20250904/obekt-2039655823.html
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО - РИА Новости, 04.09.2025
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО
Необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:26:00+03:00
2025-09-04T13:26:00+03:00
2025-09-04T13:34:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования. Подчеркну, такая работа необходима, в том числе, для сохранения и создания профессиональных компетенций", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039653430.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef631ece659d3e4b0de42eed2f1fe5a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО
Путин призвал проработать проекты крупных гидроэнергетических объектов в ДФО