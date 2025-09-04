Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО
13:26 04.09.2025 (обновлено: 13:34 04.09.2025)
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО
Необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования. Подчеркну, такая работа необходима, в том числе, для сохранения и создания профессиональных компетенций", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования. Подчеркну, такая работа необходима, в том числе, для сохранения и создания профессиональных компетенций", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Необходимо обеспечить экономическое развитие Дальнего Востока, заявил Путин
Вчера, 13:18
 
