https://ria.ru/20250904/obekt-2039655823.html

Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО

Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО - РИА Новости, 04.09.2025

Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО

Необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T13:26:00+03:00

2025-09-04T13:26:00+03:00

2025-09-04T13:34:00+03:00

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования. Подчеркну, такая работа необходима, в том числе, для сохранения и создания профессиональных компетенций", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/putin-2039653430.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025