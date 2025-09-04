Рейтинг@Mail.ru
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами - РИА Новости, 04.09.2025
07:37 04.09.2025 (обновлено: 10:14 04.09.2025)
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами - РИА Новости, 04.09.2025
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами
"Новатэк", в условиях международных санкций в отношении "Арктик СПГ 2", прорабатывает альтернативные сценарии для обеспечения его флотом, в том числе ледового... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк", в условиях международных санкций в отношении "Арктик СПГ 2", прорабатывает альтернативные сценарии для обеспечения его флотом, в том числе ледового класса, заявил зампредседателя правления компании Евгений Амбросов в ходе сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. "Важным шагом станет переход к круглогодичной навигации в восточном секторе СМП (Северного морского пути - ред.). Именно этот подход был заложен в транспортную стратегию проекта "Арктик СПГ 2". К сожалению, санкционные ограничения в отношении данного проекта не позволили нам получить суда с ледовым классом, построенные на корейской верфи", - сказал он. При этом "Новатэк" работает над "альтернативными сценариями обеспечения проекта флотом, в том числе с судами с высоким ледовым классом", добавил Амбросов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
арктика, владивосток, новатэк, арктик спг - 2, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Арктика, Владивосток, Новатэк, Арктик СПГ - 2, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами

Амбросов: "Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ 2" ледоколами

© Арктик СПГ 2Терминал "Утренний" проекта "Арктик СПГ-2"
Терминал Утренний проекта Арктик СПГ-2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Арктик СПГ 2
Терминал "Утренний" проекта "Арктик СПГ-2". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк", в условиях международных санкций в отношении "Арктик СПГ 2", прорабатывает альтернативные сценарии для обеспечения его флотом, в том числе ледового класса, заявил зампредседателя правления компании Евгений Амбросов в ходе сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.
"Важным шагом станет переход к круглогодичной навигации в восточном секторе СМП (Северного морского пути - ред.). Именно этот подход был заложен в транспортную стратегию проекта "Арктик СПГ 2". К сожалению, санкционные ограничения в отношении данного проекта не позволили нам получить суда с ледовым классом, построенные на корейской верфи", - сказал он.
При этом "Новатэк" работает над "альтернативными сценариями обеспечения проекта флотом, в том числе с судами с высоким ледовым классом", добавил Амбросов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
России нужны новые атомные ледоколы, заявил Путин
22 августа, 22:33
 
АрктикаВладивостокНоватэкАрктик СПГ - 2Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
