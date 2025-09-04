https://ria.ru/20250904/novatek-2039563130.html

"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами

"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами - РИА Новости, 04.09.2025

"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами

"Новатэк", в условиях международных санкций в отношении "Арктик СПГ 2", прорабатывает альтернативные сценарии для обеспечения его флотом, в том числе ледового... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:37:00+03:00

2025-09-04T07:37:00+03:00

2025-09-04T10:14:00+03:00

арктика

владивосток

новатэк

арктик спг - 2

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039599132_36:0:1865:1029_1920x0_80_0_0_0a3045fd8d00782a604ed8a6e1c6c7a7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк", в условиях международных санкций в отношении "Арктик СПГ 2", прорабатывает альтернативные сценарии для обеспечения его флотом, в том числе ледового класса, заявил зампредседателя правления компании Евгений Амбросов в ходе сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. "Важным шагом станет переход к круглогодичной навигации в восточном секторе СМП (Северного морского пути - ред.). Именно этот подход был заложен в транспортную стратегию проекта "Арктик СПГ 2". К сожалению, санкционные ограничения в отношении данного проекта не позволили нам получить суда с ледовым классом, построенные на корейской верфи", - сказал он. При этом "Новатэк" работает над "альтернативными сценариями обеспечения проекта флотом, в том числе с судами с высоким ледовым классом", добавил Амбросов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250822/putin-2037083286.html

арктика

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, владивосток, новатэк, арктик спг - 2, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025