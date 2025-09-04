https://ria.ru/20250904/novatek-2039563130.html
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк", в условиях международных санкций в отношении "Арктик СПГ 2", прорабатывает альтернативные сценарии для обеспечения его флотом, в том числе ледового класса, заявил зампредседателя правления компании Евгений Амбросов в ходе сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. "Важным шагом станет переход к круглогодичной навигации в восточном секторе СМП (Северного морского пути - ред.). Именно этот подход был заложен в транспортную стратегию проекта "Арктик СПГ 2". К сожалению, санкционные ограничения в отношении данного проекта не позволили нам получить суда с ледовым классом, построенные на корейской верфи", - сказал он. При этом "Новатэк" работает над "альтернативными сценариями обеспечения проекта флотом, в том числе с судами с высоким ледовым классом", добавил Амбросов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
