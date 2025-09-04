https://ria.ru/20250904/nigerija-2039524523.html
В Нигерии при крушении судна погибли более 25 человек
В Нигерии при крушении судна погибли более 25 человек - РИА Новости, 04.09.2025
В Нигерии при крушении судна погибли более 25 человек
Более 25 человек погибли в Нигерии в результате крушения судна, сообщает газета Guardian Nigeria со ссылкой на главу агентства по ЧС штата Нигер Альхаджи... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04
2025-09-04T01:01:00+03:00
2025-09-04T01:01:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 25 человек погибли в Нигерии в результате крушения судна, сообщает газета Guardian Nigeria со ссылкой на главу агентства по ЧС штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба-Араха. "Было извлечено 29 тел, 50 человек были спасены, еще двое остаются пропавшими без вести", - приводит газета заявление главы агентства по ЧС. Отмечается, что судно врезалось в обломок дерева, после чего начало тонуть. Еще одной причиной крушения называется перегрузка судна.
В Нигерии при крушении судна погибли более 25 человек
