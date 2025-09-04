https://ria.ru/20250904/nigerija-2039524523.html

В Нигерии при крушении судна погибли более 25 человек

Более 25 человек погибли в Нигерии в результате крушения судна, сообщает газета Guardian Nigeria со ссылкой на главу агентства по ЧС штата Нигер Альхаджи...

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 25 человек погибли в Нигерии в результате крушения судна, сообщает газета Guardian Nigeria со ссылкой на главу агентства по ЧС штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба-Араха. "Было извлечено 29 тел, 50 человек были спасены, еще двое остаются пропавшими без вести", - приводит газета заявление главы агентства по ЧС. Отмечается, что судно врезалось в обломок дерева, после чего начало тонуть. Еще одной причиной крушения называется перегрузка судна.

2025

