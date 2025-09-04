В Нидерландах призвали ЕС пересмотреть политику по украинскому конфликту
Ван Боммел призвал ЕС пересмотреть политику в отношении Украины
ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Лидерам Евросоюза следует пересмотреть свою политику в отношении Украины, иначе конфликт затянется на долгое время, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
Во вторник газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.
"Лидерам Европы следует пересмотреть свою политику в отношении Украины и России, потому что, если они этого не сделают, эта война затянется на очень долгое время, а это значит, что в бессмысленной войне, не имеющей никакого отношения к интересам безопасности Европы или США, погибнет ещё много людей", - считает бывший депутат.
По его словам, если Европа этого не сделает, то поставит под угрозу собственный авторитет и в конечном итоге потеряет его.
"А расплачиваться за все придется обычным украинцам", - резюмировал ван Боммел.
Усилия Дональда Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию западноевропейских лидеров. Песков отметил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", и это ярко контрастирует с подходом президента РФ Владимира Путина и Трампа.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.