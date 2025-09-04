Рейтинг@Mail.ru
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/neuralink-2039790106.html
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку - РИА Новости, 04.09.2025
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку
Компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в следующем, 2026 году, сообщил ее владелец и предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:25:00+03:00
2025-09-04T22:25:00+03:00
в мире
канада
сша
илон маск
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в следующем, 2026 году, сообщил ее владелец и предприниматель Илон Маск. &quot;Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году&quot;, - написал Маск в соцсети X.Такими словами он прокомментировал публикацию своей компании о том, что в Канаде прошли две первые операции, проведенные Neuralink за границами США. В марте Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года. В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
https://ria.ru/20250504/mask-2014837770.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78a5777661aed765d41148cb84b19b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, илон маск, общество, технологии
В мире, Канада, США, Илон Маск, Общество, Технологии
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку

Маск: Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого в 2026 году

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в следующем, 2026 году, сообщил ее владелец и предприниматель Илон Маск.
«

"Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году", - написал Маск в соцсети X.

Такими словами он прокомментировал публикацию своей компании о том, что в Канаде прошли две первые операции, проведенные Neuralink за границами США.
В марте Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года.
В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Зрительный имплант Blindsight впервые вживят человеку, заявил Маск
4 мая, 07:41
 
В миреКанадаСШАИлон МаскОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала