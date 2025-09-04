https://ria.ru/20250904/neuralink-2039790106.html
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку - РИА Новости, 04.09.2025
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку
Компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в следующем, 2026 году, сообщил ее владелец и предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в следующем, 2026 году, сообщил ее владелец и предприниматель Илон Маск. "Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году", - написал Маск в соцсети X.Такими словами он прокомментировал публикацию своей компании о том, что в Канаде прошли две первые операции, проведенные Neuralink за границами США. В марте Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года. В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
