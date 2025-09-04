https://ria.ru/20250904/nefrit-2039559674.html

Жительница Бурятии незаконно хранила незаконно добытый нефрит

УЛАН-УДЭ, 4 сен - РИА Новости. Жительница Бурятии незаконно хранила у себя дома в Иволгинском районе самовольно добытый нефрит массой 4,7 тонны и стоимостью почти 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "По версии следствия, в 2019 году женщина, не имея лицензии на пользование недрами, организовала добычу природного нефрита общей массой 4,7 тонны стоимостью 24,9 миллиона рублей. Минерал она незаконно хранила во дворе своего дома в селе Сотниково Иволгинского района. В апреле 2025 года нефрит изъят сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней женщины. Дело направлено в суд. Она обвиняется по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение самовольно добытого нефрита в крупном размере).

