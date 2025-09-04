Рейтинг@Mail.ru
Жительница Бурятии незаконно хранила незаконно добытый нефрит - РИА Новости, 04.09.2025
07:18 04.09.2025
Жительница Бурятии незаконно хранила незаконно добытый нефрит
Жительница Бурятии незаконно хранила незаконно добытый нефрит
происшествия
республика бурятия
иволгинский район
россия
генеральная прокуратура рф
УЛАН-УДЭ, 4 сен - РИА Новости. Жительница Бурятии незаконно хранила у себя дома в Иволгинском районе самовольно добытый нефрит массой 4,7 тонны и стоимостью почти 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "По версии следствия, в 2019 году женщина, не имея лицензии на пользование недрами, организовала добычу природного нефрита общей массой 4,7 тонны стоимостью 24,9 миллиона рублей. Минерал она незаконно хранила во дворе своего дома в селе Сотниково Иволгинского района. В апреле 2025 года нефрит изъят сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней женщины. Дело направлено в суд. Она обвиняется по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение самовольно добытого нефрита в крупном размере).
происшествия, республика бурятия, иволгинский район, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Республика Бурятия, Иволгинский район, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Жительница Бурятии незаконно хранила дома нефрит стоимостью почти 25 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 4 сен - РИА Новости. Жительница Бурятии незаконно хранила у себя дома в Иволгинском районе самовольно добытый нефрит массой 4,7 тонны и стоимостью почти 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"По версии следствия, в 2019 году женщина, не имея лицензии на пользование недрами, организовала добычу природного нефрита общей массой 4,7 тонны стоимостью 24,9 миллиона рублей. Минерал она незаконно хранила во дворе своего дома в селе Сотниково Иволгинского района. В апреле 2025 года нефрит изъят сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней женщины. Дело направлено в суд. Она обвиняется по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение самовольно добытого нефрита в крупном размере).
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке
2 сентября, 21:45
 
ПроисшествияРеспублика БурятияИволгинский районРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
