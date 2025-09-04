Рейтинг@Mail.ru
09:00 04.09.2025
Ученые из Тюмени научились защищать урожай в засуху
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Новый способ, позволяющий сделать средства защиты растений от болезней и вредителей более эффективными в засушливую погоду, предложили ученые ТюмГУ. Результаты опубликованы в журнале Fluid Dynamics.Эффективность многих средств защиты растений зависит от погодных условий, рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). При пониженной влажности микрокапли препаратов слишком быстро высыхают, не оседая на растения. Из-за этого фермеры не могут обрабатывать поля в засуху, когда рассада особенно уязвима.Ученые ТюмГУ разработали технологию, которая решает эту проблему. Она основана на многолетних исследованиях капельного кластера — двумерного аэрозоля.Предложенный подход опирается на создание капельных растворов с различными специально подобранными примесями. Это дает возможность контролировать протекающие в них процессы и улучшать рецептуры препаратов за счет подбора добавок, повышающих стабильность капель и расширяющих временное окно для обработки."Наша разработка может стать инструментом для компаний, производящих химические средств защиты растений. Она позволяет создавать препараты для применения в более сухих условиях", — прокомментировал заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Александр Федорец.В ходе исследований ученые сделали важное открытие: поведение композиции из нескольких веществ в микрокапле невозможно с высокой точностью предсказать, основываясь на свойствах каждого компонента в отдельности. Это подтвердило, что для улучшения рецептур необходим экспериментальный инструмент, позволяющий наблюдать за сложными составами напрямую.Оборудование для реализации этого метода является уникальным и было разработано силами самой лаборатории в Институте X-BIO ТюмГУ, рассказали авторы исследования.Исследования поддержаны Российским научным фондом (РНФ), проект № 24-29-00303.
тюмень
россия
© Getty Images / StockRocketВ лаборатории
© Getty Images / StockRocket
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Новый способ, позволяющий сделать средства защиты растений от болезней и вредителей более эффективными в засушливую погоду, предложили ученые ТюмГУ. Результаты опубликованы в журнале Fluid Dynamics.
Эффективность многих средств защиты растений зависит от погодных условий, рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). При пониженной влажности микрокапли препаратов слишком быстро высыхают, не оседая на растения. Из-за этого фермеры не могут обрабатывать поля в засуху, когда рассада особенно уязвима.
Ученые ТюмГУ разработали технологию, которая решает эту проблему. Она основана на многолетних исследованиях капельного кластера — двумерного аэрозоля.
Предложенный подход опирается на создание капельных растворов с различными специально подобранными примесями. Это дает возможность контролировать протекающие в них процессы и улучшать рецептуры препаратов за счет подбора добавок, повышающих стабильность капель и расширяющих временное окно для обработки.
"Наша разработка может стать инструментом для компаний, производящих химические средств защиты растений. Она позволяет создавать препараты для применения в более сухих условиях", — прокомментировал заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Александр Федорец.
© Фото : архив Александра ФедорцаУстановка для исследования капельных кластеров
© Фото : архив Александра Федорца
Установка для исследования капельных кластеров
В ходе исследований ученые сделали важное открытие: поведение композиции из нескольких веществ в микрокапле невозможно с высокой точностью предсказать, основываясь на свойствах каждого компонента в отдельности. Это подтвердило, что для улучшения рецептур необходим экспериментальный инструмент, позволяющий наблюдать за сложными составами напрямую.
Оборудование для реализации этого метода является уникальным и было разработано силами самой лаборатории в Институте X-BIO ТюмГУ, рассказали авторы исследования.
Исследования поддержаны Российским научным фондом (РНФ), проект № 24-29-00303.
 
