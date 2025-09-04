https://ria.ru/20250904/nato-2039764443.html
В Польше подняли в воздух нидерландские F-35 якобы из-за российских дронов
В Польше подняли в воздух нидерландские F-35 якобы из-за российских дронов - РИА Новости, 04.09.2025
В Польше подняли в воздух нидерландские F-35 якобы из-за российских дронов
2025-09-04T19:23:00+03:00
2025-09-04T19:23:00+03:00
2025-09-04T20:02:00+03:00
в мире
нидерланды
польша
россия
нато
f-35
ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Минобороны Нидерландов утверждает, что их истребители F-35, размещенные в Польше, были подняты в небо по тревоге над зоной НАТО из-за якобы угрозы со стороны российских беспилотников. "Запущенные Россией дроны Shahed в ночь с вторника на среду представляли угрозу для территории НАТО. В связи с этим Объединённый центр воздушных операций в Удеме поднял в небо по тревоге два истребителя F-35, которые Нидерланды разместили в Польше", - говорится в заявлении на сайте минобороны. Отмечается, что применение оружия в отношении дронов не понадобилось. По соображениям безопасности оборонное ведомство не раскрывает подробностей инцидента, сообщается в заявлении. На прошлой неделе Нидерланды направили в Польшу истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Как сообщало нидерландское минобороны, они будут обеспечивать безопасность воздушного пространства НАТО над Восточной Европой в течение трёх месяцев - до 1 декабря.
В Польше подняли в воздух нидерландские F-35 якобы из-за российских дронов
