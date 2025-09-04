НАТО хочет склонить США к давлению на Россию, заявил Туск
Туск: НАТО хочет склонить США к большему давлению на Россию
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Страны НАТО, говоря о гарантиях безопасности для Украины, хотят склонить США к большему давлению на Россию, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров стран "коалиции желающих" в Париже.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Если речь идет о гарантиях безопасности (Украине – ред.), которые должны предоставить европейские государства, то здесь есть конкретные вещи, очень конкретные данные, касающиеся количества солдат, техники, кто чем должен заняться и все очень хотели, чтобы прежде всего американцы увидели, что если Европа что-то обещает, то доставляет. Чтобы в связи с тем склонить американских партнеров к тому, чтобы оказать большее давление на (Владимира - ред.) Путина", - сказал Туск.
При этом он не стал раскрывать подробности разговора участников парижской встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Я обязан сохранять в тайне разговор пяти премьеров и шефов европейских институтов с президентом Трампом. Он проходил без присутствия СМИ. Я не уполномочен говорить о подробностях, но конкретика есть", - заявил польский премьер.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.