Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Якутии Айсен Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о приросте населения в регионе, в качестве причины он указал любовь в Якутии к жизни. Путину в четверг представили новые объекты, которые появились на Дальнем Востоке. Глава государства в ходе презентации отметил, что в ДФО зафиксирован прирост населения. "Я посмотрел у нас наибольший прирост населения в Якутии", - добавил президент, попросив доложить о показателе губернатора. "Уважаемый Владимир Владимирович, в Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше", - ответил Путину глава региона.

