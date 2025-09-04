https://ria.ru/20250904/naselenie-2039626026.html
Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии
Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии - РИА Новости, 04.09.2025
Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии
Губернатор Якутии Айсен Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о приросте населения в регионе, в качестве причины он указал любовь в Якутии к жизни. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Якутии Айсен Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о приросте населения в регионе, в качестве причины он указал любовь в Якутии к жизни. Путину в четверг представили новые объекты, которые появились на Дальнем Востоке. Глава государства в ходе презентации отметил, что в ДФО зафиксирован прирост населения. "Я посмотрел у нас наибольший прирост населения в Якутии", - добавил президент, попросив доложить о показателе губернатора. "Уважаемый Владимир Владимирович, в Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше", - ответил Путину глава региона.
Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии
Губернатор Николаев объяснил прирост населения в Якутии любовью жителей к жизни