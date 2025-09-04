Рейтинг@Mail.ru
Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии
Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Якутии Айсен Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о приросте населения в регионе, в качестве причины он указал любовь в Якутии к жизни. Путину в четверг представили новые объекты, которые появились на Дальнем Востоке. Глава государства в ходе презентации отметил, что в ДФО зафиксирован прирост населения. "Я посмотрел у нас наибольший прирост населения в Якутии", - добавил президент, попросив доложить о показателе губернатора. "Уважаемый Владимир Владимирович, в Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше", - ответил Путину глава региона.
Общество, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Айсен Николаев
Губернатор назвал Путину причины прироста населения в Якутии

Губернатор Николаев объяснил прирост населения в Якутии любовью жителей к жизни

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Якутии Айсен Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о приросте населения в регионе, в качестве причины он указал любовь в Якутии к жизни.
Путину в четверг представили новые объекты, которые появились на Дальнем Востоке. Глава государства в ходе презентации отметил, что в ДФО зафиксирован прирост населения.
"Я посмотрел у нас наибольший прирост населения в Якутии", - добавил президент, попросив доложить о показателе губернатора.
"Уважаемый Владимир Владимирович, в Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше", - ответил Путину глава региона.
