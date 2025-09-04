Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/mvd-2039586604.html
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами - РИА Новости, 04.09.2025
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами
Мошенники просят установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы граждане лучше их слышали, предупреждает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:40:00+03:00
2025-09-04T09:40:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мошенники просят установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы граждане лучше их слышали, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Никакие психологические уловки операторов колл-центров не сработают, если их плохо слышно. Поэтому мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что теперь под предлогом безопасности, удобства, оперативности или секретности злоумышленники требуют перейти, а чаще установить, любой мессенджер с хорошим качеством связи. "Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами

МВД: мошенники просят установить любой мессенджер с хорошим качеством связи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мошенники просят установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы граждане лучше их слышали, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Никакие психологические уловки операторов колл-центров не сработают, если их плохо слышно. Поэтому мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что теперь под предлогом безопасности, удобства, оперативности или секретности злоумышленники требуют перейти, а чаще установить, любой мессенджер с хорошим качеством связи.
"Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры", - заключили в ведомстве.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
23 октября 2024, 10:47
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала