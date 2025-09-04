https://ria.ru/20250904/mvd-2039586604.html

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами

04.09.2025

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами

Мошенники просят установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы граждане лучше их слышали, предупреждает управление по организации борьбы с...

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мошенники просят установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы граждане лучше их слышали, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Никакие психологические уловки операторов колл-центров не сработают, если их плохо слышно. Поэтому мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что теперь под предлогом безопасности, удобства, оперативности или секретности злоумышленники требуют перейти, а чаще установить, любой мессенджер с хорошим качеством связи. "Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры", - заключили в ведомстве.

