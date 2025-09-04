На западе Украины мужчины побили сотрудников военкомата

https://ria.ru/20250904/muzhchiny-2039726751.html

Несколько мужчин в Волынской области побили сотрудников военкомата, отобрали у одного из них травматический пистолет и открыли из него огонь, сообщили в четверг РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Несколько мужчин в Волынской области побили сотрудников военкомата, отобрали у одного из них травматический пистолет и открыли из него огонь, сообщили в четверг в областном военкомате. По информации военкомата, его сотрудники в селе Боратин на одной из улиц увидели четырех мужчин и решили проверить у них военно-учетные документы. "Двое из них пытались сбежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании. Группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы. При попытке проверки документов эти лица начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*. Как сообщает военкомат, один из его сотрудников достал травматический пистолет и хотел сделать предупредительный выстрел, но военнообязанный выбил его из рук, открыл огонь в сторону военнослужащих. "К нападавшим был применен слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий. На данный момент одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно ( у него - ред.) перелом руки. На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств", - добавили в военкомате. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.* запрещена в РФ как экстремистская.

