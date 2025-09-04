Рейтинг@Mail.ru
Мурашко отметил высокий показатель выявления рака на ранних стадиях
Хорошие новости
 
14:05 04.09.2025
Мурашко отметил высокий показатель выявления рака на ранних стадиях
Выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы - почти 61,5%, сообщил министр... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы - почти 61,5%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды в области онкологии: выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы — почти 61,5%", - сказал Мурашко на VI Международном форуме "Инновационная онкология", чьи слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в 2024 году в РФ было выявлено 715 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, а всего под диспансерным наблюдением у онкологов состоят более 4,4 миллиона граждан.
Мурашко отметил высокий показатель выявления рака на ранних стадиях

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы - почти 61,5%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды в области онкологии: выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы — почти 61,5%", - сказал Мурашко на VI Международном форуме "Инновационная онкология", чьи слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в 2024 году в РФ было выявлено 715 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, а всего под диспансерным наблюдением у онкологов состоят более 4,4 миллиона граждан.
