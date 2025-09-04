https://ria.ru/20250904/most-2039524965.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 18 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 04.09.2025

крымский мост

россия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014163383_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b08131c69ef332df0dd30e1093af9527.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 18 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 0.43 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

россия

республика крым

2025

