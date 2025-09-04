https://ria.ru/20250904/most-2039524965.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 04.09.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 18 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на...
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 18 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 0.43 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
