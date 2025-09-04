Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок - РИА Новости, 04.09.2025
16:16 04.09.2025
В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок
В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок - РИА Новости, 04.09.2025
В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок
Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их... РИА Новости, 04.09.2025
экономика
россия
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их возвращении на рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский."Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025.Наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях, добавил Биричевский."Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи - это стандартная, регулярная практика. Вопросу "возвращения западных компаний" зачастую уделяется несоразмерное его значимости внимание. Ушли далеко не все, а открытые ниши успешно занимают отечественные компании. Ключевые условия – защита интересов отечественных компаний и российской экономики в целом", - подчеркнул дипломат.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
экономика, россия
Экономика, Россия
В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок

МИД: РФ может быть заинтересована в возращении ответственных западных компаний

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их возвращении на рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.
"Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025.
Наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях, добавил Биричевский.
"Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи - это стандартная, регулярная практика. Вопросу "возвращения западных компаний" зачастую уделяется несоразмерное его значимости внимание. Ушли далеко не все, а открытые ниши успешно занимают отечественные компании. Ключевые условия – защита интересов отечественных компаний и российской экономики в целом", - подчеркнул дипломат.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
