В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок
2025-09-04T16:16:00+03:00
2025-09-04T16:16:00+03:00
2025-09-04T16:20:00+03:00
экономика
россия
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их возвращении на рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский."Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025.Наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях, добавил Биричевский."Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи - это стандартная, регулярная практика. Вопросу "возвращения западных компаний" зачастую уделяется несоразмерное его значимости внимание. Ушли далеко не все, а открытые ниши успешно занимают отечественные компании. Ключевые условия – защита интересов отечественных компаний и российской экономики в целом", - подчеркнул дипломат.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
экономика, россия
