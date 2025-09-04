Рейтинг@Mail.ru
Мать актрисы Шпицы пострадала от столкновения с самокатчиком
Культура
 
13:24 04.09.2025
Мать актрисы Шпицы пострадала от столкновения с самокатчиком
культура
происшествия
екатерина шпица
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль административное расследование ДТП, в котором девушка на электросамокате сбила женщину и скрылась, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "По предварительным данным, на улице Черняховского 20-летняя девушка, управляя прокатным электросамокатом, сбила женщину и уехала с места дорожной аварии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В ведомстве уточнили, что прокуратура Северного административного округа контролирует ход административного расследования ДТП", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшей оказалась мама актрисы Екатерины Шпицы. Правоохранители установили личность нарушительницы.
происшествия, екатерина шпица
Культура, Происшествия, Екатерина Шпица
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль административное расследование ДТП, в котором девушка на электросамокате сбила женщину и скрылась, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительным данным, на улице Черняховского 20-летняя девушка, управляя прокатным электросамокатом, сбила женщину и уехала с места дорожной аварии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В ведомстве уточнили, что прокуратура Северного административного округа контролирует ход административного расследования ДТП", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшей оказалась мама актрисы Екатерины Шпицы. Правоохранители установили личность нарушительницы.
Культура
 
 
