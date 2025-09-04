https://ria.ru/20250904/moskva-2039655047.html
Мать актрисы Шпицы пострадала от столкновения с самокатчиком
2025-09-04T13:24:00+03:00
культура
происшествия
екатерина шпица
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль административное расследование ДТП, в котором девушка на электросамокате сбила женщину и скрылась, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "По предварительным данным, на улице Черняховского 20-летняя девушка, управляя прокатным электросамокатом, сбила женщину и уехала с места дорожной аварии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В ведомстве уточнили, что прокуратура Северного административного округа контролирует ход административного расследования ДТП", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшей оказалась мама актрисы Екатерины Шпицы. Правоохранители установили личность нарушительницы.
происшествия, екатерина шпица
Культура, Происшествия, Екатерина Шпица
