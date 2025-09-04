https://ria.ru/20250904/moskva-2039606013.html

В Москве из горящей квартиры спасли трех человек

На западе Москвы спасли трех жильцов горящей квартиры и пятерых их соседей, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На западе Москвы спасли трех жильцов горящей квартиры и пятерых их соседей, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "Из горящей квартиры пожарно-спасательными подразделениями при помощи подъемного механизма спасены три человека, в том числе двое детей, и переданы медикам для осмотра. Еще пять человек спасены из соседних квартир", — говорится в релизе. Пожар произошел на десятом этаже дома на Новопеределкинской улице. Его оперативно ликвидировали. В тушении участвовали 29 человек и восемь единиц техники.

