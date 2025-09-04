Рейтинг@Mail.ru
В Москве из горящей квартиры спасли трех человек - РИА Новости, 04.09.2025
10:31 04.09.2025 (обновлено: 11:29 04.09.2025)
В Москве из горящей квартиры спасли трех человек
В Москве из горящей квартиры спасли трех человек
На западе Москвы спасли трех жильцов горящей квартиры и пятерых их соседей, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На западе Москвы спасли трех жильцов горящей квартиры и пятерых их соседей, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "Из горящей квартиры пожарно-спасательными подразделениями при помощи подъемного механизма спасены три человека, в том числе двое детей, и переданы медикам для осмотра. Еще пять человек спасены из соседних квартир", — говорится в релизе. Пожар произошел на десятом этаже дома на Новопеределкинской улице. Его оперативно ликвидировали. В тушении участвовали 29 человек и восемь единиц техники.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На западе Москвы спасли трех жильцов горящей квартиры и пятерых их соседей, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
"Из горящей квартиры пожарно-спасательными подразделениями при помощи подъемного механизма спасены три человека, в том числе двое детей, и переданы медикам для осмотра. Еще пять человек спасены из соседних квартир", — говорится в релизе.
Пожар произошел на десятом этаже дома на Новопеределкинской улице. Его оперативно ликвидировали. В тушении участвовали 29 человек и восемь единиц техники.
