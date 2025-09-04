https://ria.ru/20250904/moskva-2039572817.html
На западе Москвы загорелся автомобиль
2025-09-04T08:57:00+03:00
2025-09-04T08:57:00+03:00
2025-09-04T13:54:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в западной части Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне ТТК - в районе Сетуньского 1-го проезда дом 2 строение 1 - произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
