На западе Москвы загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.09.2025
08:57 04.09.2025 (обновлено: 13:54 04.09.2025)
На западе Москвы загорелся автомобиль
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в западной части Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне ТТК - в районе Сетуньского 1-го проезда дом 2 строение 1 - произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в западной части Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне ТТК - в районе Сетуньского 1-го проезда дом 2 строение 1 - произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
