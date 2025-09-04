https://ria.ru/20250904/moskva-2039572817.html

На западе Москвы загорелся автомобиль

На западе Москвы загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.09.2025

На западе Москвы загорелся автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в западной части Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:57:00+03:00

2025-09-04T08:57:00+03:00

2025-09-04T13:54:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039661604_0:206:641:567_1920x0_80_0_0_73b893f7fa4fa2784e45d943a27bed94.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в западной части Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне ТТК - в районе Сетуньского 1-го проезда дом 2 строение 1 - произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

москва

2025

Новости

происшествия, москва