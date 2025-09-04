https://ria.ru/20250904/molodtsov-2039763029.html
Бренд "Сделано в России" стал способом идентификации товаров за рубежом
2025-09-04T19:17:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
бренд сделано в россии (made in russia)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Из-за возросшей популярности российских товаров за рубежом, отечественные производители все чаще сталкиваются с проблемами защиты интеллектуальной собственности - одним из решений идентификации продукции на внешних рынках может стать национальный бренд "Сделано в России", который развивает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ), рассказал на пленарной дискуссии вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
"Мероприятие состоялось 4 сентября в Нальчике в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.
Вице-президент подчеркнул, что популярность российских товаров в Китае выросла настолько, что на местном рынке стали производить контрафакт. Одно из решений, помогающих идентифицировать российскую продукцию, это добровольная сертификация "Сделано в России".
"Люди ожидают вкусную и экологичную продукцию из России, и в наших интересах защитить этот образ. Изображение логотипа "Сделано в России" - птичка в российском триколоре, стала узнаваемым экспортным брендом России, который представлен на крупнейших международных отраслевых выставках и маркетплейсах. И сейчас она становится инструментом защиты интеллектуальной собственности. И именно под этой "птичкой" мы продвигаем истинно российские товары по Китаю и другим приоритетным направлениям", - рассказал Молодцов.
Программу комплексного продвижения на экспорт под международным брендом "Сделано в России" развивает Российский экспортный центр.
Сертификат присваивается товарам и услугам с улучшенными характеристиками и повышенным качеством. Его получение свидетельствует о надежности производителя и безопасности препарата, что особенно важно для продвижения на международных рынках. Программу координирует Минпромторг России.
"Любой товар, если он не уникальный, как швейцарские часы, требует очень серьезной и многолетней поддержки. Все уже продумано в программе продвижения российской продукции под национальным брендом, - она очень грамотно составлена. Выставки, рекламные информационные кампании, размещение на крупных электронных площадках, дегустационные мероприятия, размещение продукции в супермаркетах. И, дорогие друзья, я могу сказать, что всем этим инструментарием располагает РЭЦ. Каждый рынок специфичный; разбираться самостоятельно можно долго. Национальный бренд – это серьезная движущая сила, которая объединяет под своим крылом российское качество и помогает ему выйти на новый уровень", - резюмировал начальник отдела торгово-экономических отношений Департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Дмитрий Лебедев.