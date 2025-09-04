Рейтинг@Mail.ru
Бренд "Сделано в России" стал способом идентификации товаров за рубежом - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/molodtsov-2039763029.html
Бренд "Сделано в России" стал способом идентификации товаров за рубежом
Бренд "Сделано в России" стал способом идентификации товаров за рубежом - РИА Новости, 04.09.2025
Бренд "Сделано в России" стал способом идентификации товаров за рубежом
Из-за возросшей популярности российских товаров за рубежом, отечественные производители все чаще сталкиваются с проблемами защиты интеллектуальной собственности РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:17:00+03:00
2025-09-04T19:17:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039762407_0:7:3619:2043_1920x0_80_0_0_18e7774f8ecf2872f64b14847b38f5ab.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Из-за возросшей популярности российских товаров за рубежом, отечественные производители все чаще сталкиваются с проблемами защиты интеллектуальной собственности - одним из решений идентификации продукции на внешних рынках может стать национальный бренд "Сделано в России", который развивает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ), рассказал на пленарной дискуссии вице-президент РЭЦ Александр Молодцов."Мероприятие состоялось 4 сентября в Нальчике в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.Вице-президент подчеркнул, что популярность российских товаров в Китае выросла настолько, что на местном рынке стали производить контрафакт. Одно из решений, помогающих идентифицировать российскую продукцию, это добровольная сертификация "Сделано в России"."Люди ожидают вкусную и экологичную продукцию из России, и в наших интересах защитить этот образ. Изображение логотипа "Сделано в России" - птичка в российском триколоре, стала узнаваемым экспортным брендом России, который представлен на крупнейших международных отраслевых выставках и маркетплейсах. И сейчас она становится инструментом защиты интеллектуальной собственности. И именно под этой "птичкой" мы продвигаем истинно российские товары по Китаю и другим приоритетным направлениям", - рассказал Молодцов.Программу комплексного продвижения на экспорт под международным брендом "Сделано в России" развивает Российский экспортный центр.Сертификат присваивается товарам и услугам с улучшенными характеристиками и повышенным качеством. Его получение свидетельствует о надежности производителя и безопасности препарата, что особенно важно для продвижения на международных рынках. Программу координирует Минпромторг России."Любой товар, если он не уникальный, как швейцарские часы, требует очень серьезной и многолетней поддержки. Все уже продумано в программе продвижения российской продукции под национальным брендом, - она очень грамотно составлена. Выставки, рекламные информационные кампании, размещение на крупных электронных площадках, дегустационные мероприятия, размещение продукции в супермаркетах. И, дорогие друзья, я могу сказать, что всем этим инструментарием располагает РЭЦ. Каждый рынок специфичный; разбираться самостоятельно можно долго. Национальный бренд – это серьезная движущая сила, которая объединяет под своим крылом российское качество и помогает ему выйти на новый уровень", - резюмировал начальник отдела торгово-экономических отношений Департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Дмитрий Лебедев.
https://ria.ru/20250904/borisov-2039761491.html
https://ria.ru/20250829/yarmarka-2038337513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039762407_888:0:3619:2048_1920x0_80_0_0_89be0f3eadae93c1362c1e6e75ae612f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, бренд сделано в россии (made in russia)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
Бренд "Сделано в России" стал способом идентификации товаров за рубежом

Молодцов: бренд Сделано в России стал способом идентификации товаров за рубежом

© РИА Новости / Денис Абрамов Пленарное заседание "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России" в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Нальчике
Пленарное заседание Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд Сделано в России в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии Экспортер года в Нальчике - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пленарное заседание "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России" в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Нальчике
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Из-за возросшей популярности российских товаров за рубежом, отечественные производители все чаще сталкиваются с проблемами защиты интеллектуальной собственности - одним из решений идентификации продукции на внешних рынках может стать национальный бренд "Сделано в России", который развивает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ), рассказал на пленарной дискуссии вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
"Мероприятие состоялось 4 сентября в Нальчике в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.
Ведущий телеканала Россия 24 Антон Борисов и и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ведущий Антон Борисов стал амбассадором бренда "Сделано в России"
Вчера, 19:11
Вице-президент подчеркнул, что популярность российских товаров в Китае выросла настолько, что на местном рынке стали производить контрафакт. Одно из решений, помогающих идентифицировать российскую продукцию, это добровольная сертификация "Сделано в России".
"Люди ожидают вкусную и экологичную продукцию из России, и в наших интересах защитить этот образ. Изображение логотипа "Сделано в России" - птичка в российском триколоре, стала узнаваемым экспортным брендом России, который представлен на крупнейших международных отраслевых выставках и маркетплейсах. И сейчас она становится инструментом защиты интеллектуальной собственности. И именно под этой "птичкой" мы продвигаем истинно российские товары по Китаю и другим приоритетным направлениям", - рассказал Молодцов.
Программу комплексного продвижения на экспорт под международным брендом "Сделано в России" развивает Российский экспортный центр.
Сертификат присваивается товарам и услугам с улучшенными характеристиками и повышенным качеством. Его получение свидетельствует о надежности производителя и безопасности препарата, что особенно важно для продвижения на международных рынках. Программу координирует Минпромторг России.
"Любой товар, если он не уникальный, как швейцарские часы, требует очень серьезной и многолетней поддержки. Все уже продумано в программе продвижения российской продукции под национальным брендом, - она очень грамотно составлена. Выставки, рекламные информационные кампании, размещение на крупных электронных площадках, дегустационные мероприятия, размещение продукции в супермаркетах. И, дорогие друзья, я могу сказать, что всем этим инструментарием располагает РЭЦ. Каждый рынок специфичный; разбираться самостоятельно можно долго. Национальный бренд – это серьезная движущая сила, которая объединяет под своим крылом российское качество и помогает ему выйти на новый уровень", - резюмировал начальник отдела торгово-экономических отношений Департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Дмитрий Лебедев.
Фестиваль-ярмарка российских товаров Сделано в России в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Пекине на фестивале-ярмарке "Сделано в России" прозвучали казачьи песни
29 августа, 15:11
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссияБренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала