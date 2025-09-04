https://ria.ru/20250904/moldaviya-2039698672.html

Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева

Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 04.09.2025

Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева

Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что был отпущен сотрудниками пограничной полиции после нескольких досмотров в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:49:00+03:00

2025-09-04T15:49:00+03:00

2025-09-04T15:49:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010912235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768fbe2b895f61631fddef194f40cd80.jpg

КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что был отпущен сотрудниками пограничной полиции после нескольких досмотров в аэропорту Кишинева, причины которых ему так и не объяснили, активист считает, что таким образом власти Молдавии демонстрируют страх перед его общественной работой. Ранее в четверг Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева, где у него изъяли загранпаспорт. "Молдавские власти в пылу приближающейся агонии выдают себя с головой. В очередной раз без всякого объяснения причин меня задержали в кишиневском международном аэропорту и подвергли досмотру. Юный сотрудник пограничной полиции сам очень интересовался, за какие грехи меня задерживают с такой завидной регулярностью. При обыске традиционно ничего не нашли", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что прошел и таможенный контроль, в ходе которого пограничники также ничего не нашли. При этом, указал активист, он даже не получил протокола досмотра. "После моей декларации о неучастии в парламентских выборах в качестве кандидата эти издевательства в аэропорту наглядно демонстрируют, что нацистская власть, захватившая нашу страну, боится моей общественной работы и убеждений, которые я исповедую", - заявил Петрович. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250904/svyaschenniki-2039694502.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец