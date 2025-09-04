Рейтинг@Mail.ru
Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 04.09.2025
15:49 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/moldaviya-2039698672.html
Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что был отпущен сотрудниками пограничной полиции после нескольких досмотров в аэропорту Кишинева, причины которых ему так и не объяснили, активист считает, что таким образом власти Молдавии демонстрируют страх перед его общественной работой. Ранее в четверг Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева, где у него изъяли загранпаспорт. "Молдавские власти в пылу приближающейся агонии выдают себя с головой. В очередной раз без всякого объяснения причин меня задержали в кишиневском международном аэропорту и подвергли досмотру. Юный сотрудник пограничной полиции сам очень интересовался, за какие грехи меня задерживают с такой завидной регулярностью. При обыске традиционно ничего не нашли", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что прошел и таможенный контроль, в ходе которого пограничники также ничего не нашли. При этом, указал активист, он даже не получил протокола досмотра. "После моей декларации о неучастии в парламентских выборах в качестве кандидата эти издевательства в аэропорту наглядно демонстрируют, что нацистская власть, захватившая нашу страну, боится моей общественной работы и убеждений, которые я исповедую", - заявил Петрович. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
