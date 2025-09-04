https://ria.ru/20250904/moldavija-2039697597.html

Правозащитник раскритиковал сокращение числа избирательных участков для ПМР

КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Решение Центризбиркома Молдавии сократить количество избирательных участков для жителей Приднестровья является неоправданным, стоило бы открыть 28 участков вместо 12, заявил лидер молдавской правозащитной ассоциации Promo-LEX Николай Панфил. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. "Участков для жителей Приднестровья недостаточно, тенденция к сокращению участков на последних трёх выборах в отношении избирателей с левого берега неоправданна. Мы не должны забывать, что это наши сограждане. И вопреки все нарративам и рискам, мы должны иметь в виду этот аспект- это граждане Молдовы, живущие на неконтролируемой сейчас территории", - заявил Панфил на брифинге. Он отметил, что полиция ранее справлялась с "рисками для безопасности", которые возникали при открытии участков для приднестровцев, поэтому подобные аргументы неоправданны. По его словам, оптимальным количеством было бы 28 участков, что обеспечило бы баланс между безопасностью и демократическим доступом к голосованию. Ассоциация Promo-LEX является одним из наблюдателей за ходом парламентских выборов в республике. В рамках миссии работают 42 долгосрочных и 900 краткосрочных наблюдателей. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

