На севере Молдавии проводят обыски по делу о коррупции на выборах
08:33 04.09.2025
На севере Молдавии проводят обыски по делу о коррупции на выборах
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Полицейские и прокуроры в четверг утром проводят 40 обысков на севере Молдавии по делу об избирательной коррупции, незаконном финансировании политических сил и отмывании денег, сообщила пресс-служба полиции. Во вторник полиция проводила "спецоперацию" на юге Молдавии: в рамках расследования дела об избирательной коррупции было проведено 60 обысков, задержаны три человека. Лидер партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что происходила не "спецоперация", а провокация со стороны полиции для дискредитации оппозиционных сил. "Сотрудники Национальной следственной инспекции проводят утром более 40 обысков на севере страны в рамках уголовного дела о коррупции на выборах, незаконном финансировании политических партий/инициативных групп/конкурентов на выборах и отмывании денег, совершенном организованной преступной группой в особо крупном размере", - утверждается в Telegram-канале полиции. Обыски проводятся с участием прокуроров по борьбе с коррупцией и по особым делам, а также бригады спецназначения Fulger. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Полицейские и прокуроры в четверг утром проводят 40 обысков на севере Молдавии по делу об избирательной коррупции, незаконном финансировании политических сил и отмывании денег, сообщила пресс-служба полиции.
Во вторник полиция проводила "спецоперацию" на юге Молдавии: в рамках расследования дела об избирательной коррупции было проведено 60 обысков, задержаны три человека. Лидер партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что происходила не "спецоперация", а провокация со стороны полиции для дискредитации оппозиционных сил.
"Сотрудники Национальной следственной инспекции проводят утром более 40 обысков на севере страны в рамках уголовного дела о коррупции на выборах, незаконном финансировании политических партий/инициативных групп/конкурентов на выборах и отмывании денег, совершенном организованной преступной группой в особо крупном размере", - утверждается в Telegram-канале полиции.
Обыски проводятся с участием прокуроров по борьбе с коррупцией и по особым делам, а также бригады спецназначения Fulger.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
