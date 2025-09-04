https://ria.ru/20250904/mishustin-2039695860.html

Мишустин поручил пересчитать размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР

Мишустин поручил пересчитать размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.09.2025

Мишустин поручил пересчитать размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Необходимо пересчитать актуальный размер страховых выплат для ряда жителей ДНР и ЛНР, которым такая компенсация назначалась еще по прежним правилам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня речь пойдет о средствах, которые начисляются при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Ранее мы уже переоформили по действующим нормам ежемесячные страховые выплаты, которые были установлены в ДНР и ЛНР, их получает почти 70 тысяч человек с учетом утратой трудоспособности. Однако в обоих субъектах есть люди, кому такая компенсация назначалась еще по прежним правилам. Соответственно, их нужно пересчитать, актуализировать", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Он отметил, что таких граждан более 1000 человек, и положенная им помощь должна быть представлена в полном объеме. "В сегодняшней повестке заседания правительства как раз рассмотрение изменений в законодательство, чтобы все граждане ДНР и ЛНР могли воспользоваться такой государственной поддержкой. Коллеги, нужно и дальше делать все необходимое для обеспечения жителей новых российских субъектов такими же социальными услугами, как и по стране в целом", - подчеркнул Мишустин.

