Мишустин поручил пересчитать размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР
Мишустин поручил определить актуальный размер страховых выплат жителям ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 4 сентября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 4 сентября 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Необходимо пересчитать актуальный размер страховых выплат для ряда жителей ДНР и ЛНР, которым такая компенсация назначалась еще по прежним правилам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня речь пойдет о средствах, которые начисляются при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Ранее мы уже переоформили по действующим нормам ежемесячные страховые выплаты, которые были установлены в ДНР и ЛНР, их получает почти 70 тысяч человек с учетом утратой трудоспособности. Однако в обоих субъектах есть люди, кому такая компенсация назначалась еще по прежним правилам. Соответственно, их нужно пересчитать, актуализировать", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что таких граждан более 1000 человек, и положенная им помощь должна быть представлена в полном объеме.
"В сегодняшней повестке заседания правительства как раз рассмотрение изменений в законодательство, чтобы все граждане ДНР и ЛНР могли воспользоваться такой государственной поддержкой. Коллеги, нужно и дальше делать все необходимое для обеспечения жителей новых российских субъектов такими же социальными услугами, как и по стране в целом", - подчеркнул Мишустин.