В МИД прокомментировали заявления Каллас о вызове миропорядку - РИА Новости, 04.09.2025
09:09 04.09.2025
В МИД прокомментировали заявления Каллас о вызове миропорядку
в мире
россия
китай
кндр (северная корея)
кайя каллас
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о некоем вызове миропорядку от встречи лидеров России, Китая и КНДР в Пекине истеричны, считает директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. "Для нее вызов миропорядку, основанному на правилах, - это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер. Думаю, что его даже не стоит рассматривать иначе", - сказал дипломат журналистам на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, россия, китай, кндр (северная корея), кайя каллас, дальневосточный федеральный университет
В мире, Россия, Китай, КНДР (Северная Корея), Кайя Каллас, Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о некоем вызове миропорядку от встречи лидеров России, Китая и КНДР в Пекине истеричны, считает директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Для нее вызов миропорядку, основанному на правилах, - это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер. Думаю, что его даже не стоит рассматривать иначе", - сказал дипломат журналистам на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В миреРоссияКитайКНДР (Северная Корея)Кайя КалласДальневосточный федеральный университет
 
 
