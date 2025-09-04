https://ria.ru/20250904/miroporyadok-2039576179.html
В МИД прокомментировали заявления Каллас о вызове миропорядку
В МИД прокомментировали заявления Каллас о вызове миропорядку
2025-09-04T09:09:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о некоем вызове миропорядку от встречи лидеров России, Китая и КНДР в Пекине истеричны, считает директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. "Для нее вызов миропорядку, основанному на правилах, - это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер. Думаю, что его даже не стоит рассматривать иначе", - сказал дипломат журналистам на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В МИД прокомментировали заявления Каллас о вызове миропорядку
