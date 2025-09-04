Рейтинг@Mail.ru
В ДФО смогут пропускать больше машин к 2030 году, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/mintrans-2039538672.html
В ДФО смогут пропускать больше машин к 2030 году, заявили в Минтрансе
В ДФО смогут пропускать больше машин к 2030 году, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 04.09.2025
В ДФО смогут пропускать больше машин к 2030 году, заявили в Минтрансе
Пропускная способность автомобильных пунктов трансграничного пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) к 2030 году увеличится примерно в 4,3 раза - с... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:17:00+03:00
2025-09-04T04:17:00+03:00
россия
дальний восток
китай
валентин иванов
ванино (порт)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030460105_0:244:2743:1787_1920x0_80_0_0_65b34565c4411a92b85e63df8df4f28c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пропускная способность автомобильных пунктов трансграничного пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) к 2030 году увеличится примерно в 4,3 раза - с 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год, заявил первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "С 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год увеличится пропускная способность по автомобильным пунктам пропуска в ДФО до 2030 года", - говорится в тексте презентации, представленной Ивановым. Он уточнил, что всего к 2030 году запланирована модернизация 26 пунктов пропуска, а в пяти пунктах она уже завершена - это автомобильный пункт "Кяхта", железнодорожные "Забайкальск" и "Нижнеленинское", воздушный "Хабаровск" и морской пункт пропуска "Ванино". Среди крупномасштабных проектов на Дальнем Востоке Иванов назвал работы на автомобильном пункте пропуска "Большой Уссурийский" на границе с Китаем, где к 2028 году пропускная способность составит 146 тысяч транспортных средств и 912,5 тысяч людей в год, а также в АПП "Хасан" на границе с КНДР, где к 2026 году границу смогут пересекать 109,5 тысяч транспортных средств и 857,75 тысячи людей в год. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/mintrans-2039234965.html
https://ria.ru/20250901/domodedovo-2038863591.html
россия
дальний восток
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030460105_62:0:2743:2011_1920x0_80_0_0_1142e350abac1cc4147ddf9cc99b60d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, китай, валентин иванов, ванино (порт), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Дальний Восток, Китай, Валентин Иванов, Ванино (порт), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В ДФО смогут пропускать больше машин к 2030 году, заявили в Минтрансе

Минтранс: пропускная способность АПП в ДФО будет в 4,3 раза больше к 2030 году

© РИА Новости / Александр КондратюкРабота пограничного управления ФСБ РФ
Работа пограничного управления ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Работа пограничного управления ФСБ РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пропускная способность автомобильных пунктов трансграничного пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) к 2030 году увеличится примерно в 4,3 раза - с 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год, заявил первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"С 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год увеличится пропускная способность по автомобильным пунктам пропуска в ДФО до 2030 года", - говорится в тексте презентации, представленной Ивановым.
Курортный комплекс на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский
Вчера, 02:44
Он уточнил, что всего к 2030 году запланирована модернизация 26 пунктов пропуска, а в пяти пунктах она уже завершена - это автомобильный пункт "Кяхта", железнодорожные "Забайкальск" и "Нижнеленинское", воздушный "Хабаровск" и морской пункт пропуска "Ванино".
Среди крупномасштабных проектов на Дальнем Востоке Иванов назвал работы на автомобильном пункте пропуска "Большой Уссурийский" на границе с Китаем, где к 2028 году пропускная способность составит 146 тысяч транспортных средств и 912,5 тысяч людей в год, а также в АПП "Хасан" на границе с КНДР, где к 2026 году границу смогут пересекать 109,5 тысяч транспортных средств и 857,75 тысячи людей в год.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид на Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Минтрансе сообщили, что ищут способы привлечения инвестиций в Домодедово
1 сентября, 15:06
 
РоссияДальний ВостокКитайВалентин ИвановВанино (порт)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала