06:41 04.09.2025 (обновлено: 09:40 04.09.2025)
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства
Минстрой предложит квалификационные требования к качеству и срокам строительства, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Недвижимость. Минстрой предложит квалификационные требования к качеству и срокам строительства, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме."У нас есть поручение президента, по которому нам с коллегами по правительству нужно будет поправить 44-й федеральный закон и ввести квалификационные требования к качеству и срокам строительства, а не только выигрывает тот, кто даст меньшую цену", - сказал Стасишин.По его словам, это позволит компаниям, имеющим опыт, кадры и понимание, как привлечь людей на стройки, подходить к работе более обдуманно.Стасишин отметил, что самым большим вызовом, который сегодня стоит перед стройотраслью, является вопрос переделок, что в свою очередь приводит к росту затрат, сдвигу сроков сдачи объектов, в том числе социальных - больниц, школ, детских садов.Помимо стройки, также важно уделять внимание проектированию, подчеркнул замминистра. "От того, как качественно будут сделаны изыскания и запроектирован объект, очень сильно зависят сроки реализации и цена переделки", - добавил Стасишин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
строительство, владивосток, россия, никита стасишин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Строительство, Владивосток, Россия, Никита Стасишин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Недвижимость. Минстрой предложит квалификационные требования к качеству и срокам строительства, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.
"У нас есть поручение президента, по которому нам с коллегами по правительству нужно будет поправить 44-й федеральный закон и ввести квалификационные требования к качеству и срокам строительства, а не только выигрывает тот, кто даст меньшую цену", - сказал Стасишин.
По его словам, это позволит компаниям, имеющим опыт, кадры и понимание, как привлечь людей на стройки, подходить к работе более обдуманно.
Стасишин отметил, что самым большим вызовом, который сегодня стоит перед стройотраслью, является вопрос переделок, что в свою очередь приводит к росту затрат, сдвигу сроков сдачи объектов, в том числе социальных - больниц, школ, детских садов.
Помимо стройки, также важно уделять внимание проектированию, подчеркнул замминистра. "От того, как качественно будут сделаны изыскания и запроектирован объект, очень сильно зависят сроки реализации и цена переделки", - добавил Стасишин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
СтроительствоВладивостокРоссияНикита СтасишинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
