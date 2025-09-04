https://ria.ru/20250904/minfin-2039534595.html

Минфин допустил пересмотр нормативов продажи валютной выручки экспортерами

Минфин РФ допускает пересмотр нормативов обязательной продажи валютной выручки экспортерами при необходимости, сообщил директор департамента финансовой политики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минфин РФ допускает пересмотр нормативов обязательной продажи валютной выручки экспортерами при необходимости, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортёров, несмотря на то что эта обязанность была отменена. Но, как мы видели, систематически происходило перевыполнение тех нормативов, которые были обозначены правительством по зачислению и продаже валютной выручки", - сказал Яковлев. "Но тем не менее это гарантировало определенную стабильность и в том фоне, как мы наблюдали, стабилизацию курса. Механизм продемонстрировал свою эффективность. На сегодняшний день эти параметры обнулены, тем не менее структура и сам указ продолжают действовать, поэтому если потребуется, эти нормативы могут быть пересмотрены", - отметил он.Правительство России в августе обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

