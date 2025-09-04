Рейтинг@Mail.ru
10:20 04.09.2025
Минэнерго скорректировало графики ремонтов на НПЗ, заявил Цивилев
Минэнерго скорректировало графики ремонтов на НПЗ, заявил Цивилев
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) так, чтобы они не выпадали на период высокого спроса на бензин, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Цивилев на брифинге в рамках Восточного экономического форума. "Плановые ремонты на НПЗ перенесены, чтобы они не попадали в период пиковых спросов на бензин… Мы с нефтяными компаниями, у всех есть резервы, мы запустили эти резервы. Мы с ними скорректировали программу плановых ремонтов, чтобы в этот период их не было", - сказал он. По мнению Цивилева, это позволит направить больше объемов на внутренний рынок, за счет чего снизятся цены. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, сергей цивилев, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2025. Архивное фото
