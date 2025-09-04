https://ria.ru/20250904/minenergo-2039601781.html

Минэнерго скорректировало графики ремонтов на НПЗ, заявил Цивилев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) так, чтобы они не выпадали на период высокого спроса на бензин, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Цивилев на брифинге в рамках Восточного экономического форума. "Плановые ремонты на НПЗ перенесены, чтобы они не попадали в период пиковых спросов на бензин… Мы с нефтяными компаниями, у всех есть резервы, мы запустили эти резервы. Мы с ними скорректировали программу плановых ремонтов, чтобы в этот период их не было", - сказал он. По мнению Цивилева, это позволит направить больше объемов на внутренний рынок, за счет чего снизятся цены. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

