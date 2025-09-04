Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2 - РИА Новости, 04.09.2025
05:09 04.09.2025
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. План финансового оздоровления генерирующей компании ТГК-2 сейчас на рассмотрении в Минэнерго, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Они точно нам присылали, мы в рассмотрении находимся. Там же вопрос в первую очередь теплоснабжения", - ответил он на вопрос о плане улучшения финансового состояния компании. В отчете компании сообщалось, что ТГК-2 за прошлое полугодие получила 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО после убытка в 11,8 миллиона рублей годом ранее. При этом если выручка компании выросла за полугодие на 13,4%, то операционные расходы увеличились на 16,3%. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом, в городе Скопье. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
экономика, архангельское, ярославская область, скопье, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Архангельское, Ярославская область, Скопье, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. План финансового оздоровления генерирующей компании ТГК-2 сейчас на рассмотрении в Минэнерго, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Они точно нам присылали, мы в рассмотрении находимся. Там же вопрос в первую очередь теплоснабжения", - ответил он на вопрос о плане улучшения финансового состояния компании.
В отчете компании сообщалось, что ТГК-2 за прошлое полугодие получила 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО после убытка в 11,8 миллиона рублей годом ранее. При этом если выручка компании выросла за полугодие на 13,4%, то операционные расходы увеличились на 16,3%.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом, в городе Скопье.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
