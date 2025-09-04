Рейтинг@Mail.ru
04:45 04.09.2025
Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии
экономика
россия
владивосток
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Основной продукт, за который ответственно Минэнерго РФ, это стоимость киловатт-часа электроэнергии, и министерство будет за этим следить, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Наша задача - не заниматься проектированием, наша задача, наша ответственность - за киловатт-час. Мы продуктовый офис... и главный продукт в электроэнергетике у нас - стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта... И вся наша деятельность будет оцениваться по стоимости этого продукта и по удовлетворенности спроса Российской Федерации на наш продукт", - сказал он. Поэтому, добавил Цивилев, нужно управлять стоимостью киловатт-часа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Основной продукт, за который ответственно Минэнерго РФ, это стоимость киловатт-часа электроэнергии, и министерство будет за этим следить, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".
"Наша задача - не заниматься проектированием, наша задача, наша ответственность - за киловатт-час. Мы продуктовый офис... и главный продукт в электроэнергетике у нас - стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта... И вся наша деятельность будет оцениваться по стоимости этого продукта и по удовлетворенности спроса Российской Федерации на наш продукт", - сказал он.
Поэтому, добавил Цивилев, нужно управлять стоимостью киловатт-часа.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Цивилев ожидает, что до конца года пройдет совещание по электроэнергетике
ЭкономикаРоссияВладивостокСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
