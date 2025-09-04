https://ria.ru/20250904/mid-2039719186.html

Украина ведет войну с церковью насильственными методами, заявил МИД России

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киев ведет открытую войну с Украинской православной церковью (УПЦ) методами физического и психологического насилия, заявил специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех."Под предлогом заботы о национальных интересах страны украинские власти на протяжении многих лет ведут открытую войну с Церковью методами физического и психологического насилия над верующими и священнослужителями, а также посредством рейдерских захватов храмов при церковных общинах УПЦ на основании подложных документов", - подчеркнул Мелех.По его словам, в религиозной жизни страны такая практика стала обыденностью, а случаи исчисляются сотнями, а конечной целью является передел собственности, то есть грабеж.

