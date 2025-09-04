МИД прокомментировал ситуацию с выплатой пенсий в Латвии и Эстонии
Захарова: ситуацию с выплатой пенсий в Латвии и Эстонии удалось урегулировать
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуацию с выплатой пенсий соотечественникам в Латвии и Эстонии удалось урегулировать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В результате настойчивой совместной работы министерства труда министерства иностранных дел и социального фонда России удалось урегулировать ситуацию с задержкой пенсионных выплат, полагающихся проживающим в Латвии и Эстонии соотечественникам за текущий год", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ.
Как отметила Захарова, перечисление средств гражданам начнется уже в ближайшее время. При этом вина с задержкой выплаты пенсий российским соотечественникам всецело лежит на западном сообществе, блокировавшем переводы.
"Попытки переложить вину за случившееся на нашу страну абсолютно не соответствуют реальному положению дел, аморальны и безнравственны. Именно российская сторона сделала все для благополучного разрешения ситуации, ее заложниками пытались сделать наших соотечественников. Кто пытался - западное сообщество, которое на протяжении нескольких месяцев не давало нашим соотечественникам, тысячам граждан, получать российские пенсии", - подчеркнула она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
