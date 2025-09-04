Рейтинг@Mail.ru
Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
03:57 04.09.2025 (обновлено: 04:09 04.09.2025)
Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима, заявили в МИД
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима и несёт серьезные риски эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы не раз отмечали – любая помощь укронацистам лишь продлевает агонию киевского режима, несёт серьёзные риски неконтролируемой эскалации конфликта и чревата серьёзными последствиями для глобальной стабильности", - сказала она в ходе брифинга, который прошёл на полях ВЭФ. "Один вопрос, как всё это соотносится с заявлениями о мире, о политико-дипломатическом урегулировании, о разрешении конфликта и минимизации конфликтного потенциала? По-моему это ровно противоположное от заявленного", - заключила Захарова.Ранее в субботу Пентагон заявил, что Госдеп одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов и услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Там также отметили, что контракт на услуги спутниковой связи подразумевает расширения для терминалов компании Starlink, которые есть в распоряжении Киева.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима, заявили в МИД

Захарова: любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима и несёт серьезные риски эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы не раз отмечали – любая помощь укронацистам лишь продлевает агонию киевского режима, несёт серьёзные риски неконтролируемой эскалации конфликта и чревата серьёзными последствиями для глобальной стабильности", - сказала она в ходе брифинга, который прошёл на полях ВЭФ.
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
04:04
"Один вопрос, как всё это соотносится с заявлениями о мире, о политико-дипломатическом урегулировании, о разрешении конфликта и минимизации конфликтного потенциала? По-моему это ровно противоположное от заявленного", - заключила Захарова.
Ранее в субботу Пентагон заявил, что Госдеп одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов и услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Там также отметили, что контракт на услуги спутниковой связи подразумевает расширения для терминалов компании Starlink, которые есть в распоряжении Киева.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД
03:56
 
