https://ria.ru/20250904/mid-2039537033.html

Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима, заявили в МИД

Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025

Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима, заявили в МИД

Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима и несёт серьезные риски эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T03:57:00+03:00

2025-09-04T03:57:00+03:00

2025-09-04T04:09:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

мария захарова

министерство обороны сша

государственный департамент сша

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима и несёт серьезные риски эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы не раз отмечали – любая помощь укронацистам лишь продлевает агонию киевского режима, несёт серьёзные риски неконтролируемой эскалации конфликта и чревата серьёзными последствиями для глобальной стабильности", - сказала она в ходе брифинга, который прошёл на полях ВЭФ. "Один вопрос, как всё это соотносится с заявлениями о мире, о политико-дипломатическом урегулировании, о разрешении конфликта и минимизации конфликтного потенциала? По-моему это ровно противоположное от заявленного", - заключила Захарова.Ранее в субботу Пентагон заявил, что Госдеп одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов и услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Там также отметили, что контракт на услуги спутниковой связи подразумевает расширения для терминалов компании Starlink, которые есть в распоряжении Киева.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/garantii-2039537646.html

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039536745.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, мария захарова, министерство обороны сша, государственный департамент сша, вэф-2025