Мэр Казани пошутил про троечников и отличников на школьной линейке

Мэр Казани Ильсур Метшин во время школьной линейки в одной из казанских гимназий 1 сентября заявил, что из троечников выходят мэры и руководители регионов. РИА Новости, 04.09.2025

КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Мэр Казани Ильсур Метшин во время школьной линейки в одной из казанских гимназий 1 сентября заявил, что из троечников выходят мэры и руководители регионов. "Как говорит глава нашей республики, из отличников выходят отличники, а из троечников выходят мэры и руководители регионов", - пошутил Метшин, обращаясь к ученикам гимназии №19, соответствующее видео размещено в соцсетях. "Если серьезно, надо стараться", - добавил мэр, возвращая гимназистов к реальной жизни. Метшин возглавляет Казань с 2006 года, является одним из самых авторитетных мэров городов в РФ. Метшин является ассоциированным вице-президентом Союза российских городов, с 2006 года возглавляет Евразийское региональное отделение Всемирной организации "Объединенные города и местные власти", штаб-квартира которого находится в Казани. В 2019 году Метшин избран президентом Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA), в 2022 году был переизбран на второй срок. В 2021–2022 году являлся президентом Всемирной организации "Объединенные города и местные власти". С 2024 года председатель Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

