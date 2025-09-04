https://ria.ru/20250904/meksika-2039798277.html

Мексика рассматривает возможность введения пошлин на импорт из Китая

Мексика рассматривает возможность введения пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 04.09.2025

Мексика рассматривает возможность введения пошлин на импорт из Китая

Правительство Мексики рассматривает возможность введения пошлин на импорт из государств, с которыми у неё нет торговых соглашений, включая Китай, заявила... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T23:44:00+03:00

2025-09-04T23:44:00+03:00

2025-09-04T23:44:00+03:00

в мире

мексика

китай

америка

клаудия шейнбаум

андрес мануэль лопес обрадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg

МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Правительство Мексики рассматривает возможность введения пошлин на импорт из государств, с которыми у неё нет торговых соглашений, включая Китай, заявила президент Клаудия Шейнбаум. "Мы рассматриваем возможность ввести, как часть "Плана Мексика", который мы представили после прихода в правительство, некоторые таможенные пошлины для стран, с которыми у нас нет торгового договора. Среди них есть Китай, но это не единственная страна", – сказала Шейнбаум на пресс-конференции. Политик напомнила, что Мексика имеет действующие соглашения с многими странами мира, а также привела пример решения предыдущей администрации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора ввести пошлины на импорт стали из всех стран, с которыми у Мексики нет торгового соглашения. По данным правительства Мексики, страна является участницей 14 соглашений о свободной торговле, которые охватывают 52 страны в Америке, Европе и Азии. По словам Шейнбаум, власти "в свое время" объявят о том, в каких отраслях будут введены новые пошлины. "Это часть нашей политики, это не ново. Мы в декабре установили пошлины на импорт текстиля, в соответствии с декретом, изданным министерством экономики, чтобы защитить текстильную промышленность нашей страны. На кого они распространяются? На все страны, с которыми у нас нет торгового соглашения", - добавила президент.

https://ria.ru/20250810/tomaty-2034481466.html

мексика

китай

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексика, китай, америка, клаудия шейнбаум, андрес мануэль лопес обрадор