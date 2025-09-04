Рейтинг@Mail.ru
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю
11:10 04.09.2025 (обновлено: 14:30 04.09.2025)
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Дмитрий Медведев не исключил, что украденные Великобританией доходы от замороженных российских активов можно вернуть территориями Украины."С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней", — написал он в Telegram-канале.Зампред Совбеза пояснил, что не имеет в виду территории новых регионов России, поскольку они уже вошли в ее состав.Ранее сообщалось, что Лондон направил более миллиарда фунтов стерлингов прибыли от использования замороженных российских активов на военную поддержку Киева.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю

Медведев: украденные Лондоном деньги можно вернуть украинской землей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Дмитрий Медведев не исключил, что украденные Великобританией доходы от замороженных российских активов можно вернуть территориями Украины.
"С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней", — написал он в Telegram-канале.
Зампред Совбеза пояснил, что не имеет в виду территории новых регионов России, поскольку они уже вошли в ее состав.
Ранее сообщалось, что Лондон направил более миллиарда фунтов стерлингов прибыли от использования замороженных российских активов на военную поддержку Киева.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
