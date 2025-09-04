Медведев назвал передачу доходов от активов России правонарушением
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Великобритания совершила правонарушение, передав Киеву доходы от замороженных российских активов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Великобритания направила Украине 1,3 миллиарда долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом сказал английский придурок Лэмми. Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине", — написал он в Telegram-канале.
По слова Медведева, в судебном порядке эти деньги не взыскать, поэтому у России есть только один способ вернуть их — в натуральной форме.
"То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней", — пояснил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что это не касается новых российских регионов.
"Всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России", — заключил Медведев.
Накануне стало известно, что Великобритания направила на военную помощь Украине более 1,3 миллиарда долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов.
Заморозка активов
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.