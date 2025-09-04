Edward Maya выступит во вторые выходные "Портала 2030–2050"
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Продюсер и диджей Edward Maya выступит 5 сентября на главной сцене "Портала 2030-2050", который проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает пресс-служба мероприятия.
В этот день на территории электронной музыки будут проходить выступления и других артистов, среди которых Velvet Mode (Греция), Adore U и Kiida (Россия).
Edward Maya — победитель премии Billboard Music Awards и автор композиции Stereo Love, которая войдет в диджей-сет исполнителя. Успех песни принес ему платиновые сертификаты в странах Европы и Северной Америки. Диджей играет на множестве инструментов — аккордеоне, клавишах, гитаре, флейте, пианино, волынке — созвучие которых использует в своих треках.
Швейцарский исполнитель и музыкальный продюсер, обладатель премии International Dance Music Awards Yves Larock выступит 6 сентября на главной сцене с двухчасовым сетом из хитов, среди которых и сингл Rise Up. В этот же день выступят диджеи Ooshmann (Франция) и Playmen (Греция).
Завершит выходные 7 сентября Burak Yeter — турецкий диджей и продюсер, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса за самый "высотный" диджей-сет в стратосфере в рамках проекта One Day In Space. Дополнением к выступлению станут визуальные инсталляции, которые превратят сцену в живое взаимодействие музыки и графики. В этот день на главной сцене также выступят диджеи Freespirit (Греция) и Phlegmatic Dogs (Россия).
Помимо основной программы, на уличных сценах "Портала 2030–2050" по будням будут звучать диджей-сеты артистов из разных стран, а для всех ценителей гастрокультуры на территории электронной музыки работают маркет и фудкорт.
Вечерние выступления артистов дополнит световое шоу: десятки виджеев и моушн-дизайнеров создадут визуальные перформансы. Музыка выйдет за пределы TAU — трансляция сетов пройдет на уличных LED-экранах.
Событие электронной музыки "Портал 2030-2050" проходит с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино".
Форум "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из современных мегаполисов мира.
