В Госдуме объяснили ограничение использования зарубежных сим-карт в MAX

технологии

сергей боярский

госдума рф

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Использование иностранных сим-карт в мессенджере MAX ограничено в связи с рисками масштабного телефонного мошенничества из-за границы, в будущем, когда пользователи смогут верифицироваться через Госуслуги, возможность использовать иностранные сим-карты появится, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Столкнулся я и с возмущением по поводу того, что в мессенджере нельзя регистрироваться на иностранные сим-карты. С моей точки зрения, на текущий момент это понятная мера безопасности в силу масштабного телефонного мошенничества из-за границы. Национальный мессенджер обязан соответствовать высоким стандартам в этой сфере, и ограничения необходимы для этого", - сказал Боярский. По его словам, в будущем, когда пользователи смогут дополнительно верифицироваться через Госуслуги, появится и возможность использовать иностранные сим-карты для доступа в мессенджер. "Конечно, при этом ни о каком доступе к расширенным функциям и созданию подтвержденного аккаунта речи быть не может", - отметил парламентарий.

