12:36 04.09.2025 (обновлено: 13:16 04.09.2025)
MAX не собирает сведения о том, что делают в смартфоне, заявили в Госдуме
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мессенджер MAX не собирает никаких сведений о том, что пользователь делает в своем смартфоне, ни при помощи искусственного интеллекта, ни каким-либо другим образом, приложение лишь запрашивает необходимые для работы разрешения, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "В отношении МАХ разгоняется довлеющий нарратив о том, что это специальное "шпионское приложение", которое только и будет собирать данные о человеке и доносить "куда следует". В реальности же оно просто запрашивает необходимые для работы разрешения - например, доступ к фото, чтобы вы могли прикладывать изображение в переписке. Зайдите в настройки своего смартфона и проверьте. Удивитесь, как много данных открыто для самых разных приложений. И это нормально, если вы хотите пользоваться их функциями", - сказал Боярский. По словам парламентария, MAX не может собирать никаких сведений о том, что пользователь делает в своем смартфоне - ни при помощи ИИ, ни каким-либо другим образом. "Всё ограничено теми разрешениями, которые пользователь дает приложению", - отметил Боярский.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мессенджер MAX не собирает никаких сведений о том, что пользователь делает в своем смартфоне, ни при помощи искусственного интеллекта, ни каким-либо другим образом, приложение лишь запрашивает необходимые для работы разрешения, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
"В отношении МАХ разгоняется довлеющий нарратив о том, что это специальное "шпионское приложение", которое только и будет собирать данные о человеке и доносить "куда следует". В реальности же оно просто запрашивает необходимые для работы разрешения - например, доступ к фото, чтобы вы могли прикладывать изображение в переписке. Зайдите в настройки своего смартфона и проверьте. Удивитесь, как много данных открыто для самых разных приложений. И это нормально, если вы хотите пользоваться их функциями", - сказал Боярский.
По словам парламентария, MAX не может собирать никаких сведений о том, что пользователь делает в своем смартфоне - ни при помощи ИИ, ни каким-либо другим образом.
"Всё ограничено теми разрешениями, которые пользователь дает приложению", - отметил Боярский.
