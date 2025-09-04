MAX не собирает сведения о том, что делают в смартфоне, заявили в Госдуме

https://ria.ru/20250904/max-2039643922.html

технологии

сергей боярский

госдума рф

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мессенджер MAX не собирает никаких сведений о том, что пользователь делает в своем смартфоне, ни при помощи искусственного интеллекта, ни каким-либо другим образом, приложение лишь запрашивает необходимые для работы разрешения, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"В отношении МАХ разгоняется довлеющий нарратив о том, что это специальное "шпионское приложение", которое только и будет собирать данные о человеке и доносить "куда следует". В реальности же оно просто запрашивает необходимые для работы разрешения - например, доступ к фото, чтобы вы могли прикладывать изображение в переписке. Зайдите в настройки своего смартфона и проверьте. Удивитесь, как много данных открыто для самых разных приложений. И это нормально, если вы хотите пользоваться их функциями", - сказал Боярский. По словам парламентария, MAX не может собирать никаких сведений о том, что пользователь делает в своем смартфоне - ни при помощи ИИ, ни каким-либо другим образом. "Всё ограничено теми разрешениями, которые пользователь дает приложению", - отметил Боярский.

