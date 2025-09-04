Рейтинг@Mail.ru
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:36 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/mars-2039751157.html
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса - РИА Новости, 04.09.2025
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса
Китайские ученые совместно с исследователями из США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 километров, пишет пишет... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:36:00+03:00
2025-09-04T18:36:00+03:00
наука
марс
сша
китай
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000315900_0:376:1717:1341_1920x0_80_0_0_373b08d3cef8453b16d9f651cafecc15.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Китайские ученые совместно с исследователями из США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 километров, пишет пишет китайская газета Global Times. Сообщается, что исследователи из КНР вместе с коллегами из США под руководством профессоров из Научно-технического университета Китая Сунь Даоюаня и Мао Чжу опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Nature в среду. "Основной состав внутреннего ядра Марса, вероятно, состоит из кристаллического железно-никелевого сплава, который обогащен легкими элементами", - заявляют ученые. Сообщается, что исследователи проанализировали данные о землетрясениях на Марсе, зафиксированные марсианским зондом НАСА InSight и выделили сейсмические фазы, которые прошли через ядро планеты. Различия в скорости волн указывают, что ядро состоит из нескольких уровней: внешнего жидкого ядра и твердого внутреннего ядра. "Дальнейший анализ впервые выявил доказательства существования твердого внутреннего ядра внутри Марса и измерил его радиус, составляющий около 600 километров, что является одной пятой от общего радиуса Марса. Если бы Марс был увеличен до размеров Земли, пропорции между его внутренним и внешним ядром были бы поразительно похожи на земные", - пишет Global Times. Ученые добавляют, что открытие закладывает важную основу для сравнения эволюций Марса и Земли, а также других планет земной группы.
https://ria.ru/20250904/mars-2039529165.html
марс
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000315900_0:215:1717:1502_1920x0_80_0_0_3f752dd9c675aed0384c734effcd9f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, сша, китай, наса
Наука, Марс, США, Китай, НАСА
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса

В Китае впервые подтвердили существование твердого ядра у Марса

© Public domainМарс
Марс - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Public domain
Марс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Китайские ученые совместно с исследователями из США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 километров, пишет пишет китайская газета Global Times.
Сообщается, что исследователи из КНР вместе с коллегами из США под руководством профессоров из Научно-технического университета Китая Сунь Даоюаня и Мао Чжу опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Nature в среду.
"Основной состав внутреннего ядра Марса, вероятно, состоит из кристаллического железно-никелевого сплава, который обогащен легкими элементами", - заявляют ученые.
Сообщается, что исследователи проанализировали данные о землетрясениях на Марсе, зафиксированные марсианским зондом НАСА InSight и выделили сейсмические фазы, которые прошли через ядро планеты. Различия в скорости волн указывают, что ядро состоит из нескольких уровней: внешнего жидкого ядра и твердого внутреннего ядра.
"Дальнейший анализ впервые выявил доказательства существования твердого внутреннего ядра внутри Марса и измерил его радиус, составляющий около 600 километров, что является одной пятой от общего радиуса Марса. Если бы Марс был увеличен до размеров Земли, пропорции между его внутренним и внешним ядром были бы поразительно похожи на земные", - пишет Global Times.
Ученые добавляют, что открытие закладывает важную основу для сравнения эволюций Марса и Земли, а также других планет земной группы.
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В НАСА рассказали, когда планируют отправить экспедицию на Марс
Вчера, 02:11
 
НаукаМарсСШАКитайНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала