Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса

наука

марс

сша

китай

наса

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Китайские ученые совместно с исследователями из США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 километров, пишет пишет китайская газета Global Times. Сообщается, что исследователи из КНР вместе с коллегами из США под руководством профессоров из Научно-технического университета Китая Сунь Даоюаня и Мао Чжу опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Nature в среду. "Основной состав внутреннего ядра Марса, вероятно, состоит из кристаллического железно-никелевого сплава, который обогащен легкими элементами", - заявляют ученые. Сообщается, что исследователи проанализировали данные о землетрясениях на Марсе, зафиксированные марсианским зондом НАСА InSight и выделили сейсмические фазы, которые прошли через ядро планеты. Различия в скорости волн указывают, что ядро состоит из нескольких уровней: внешнего жидкого ядра и твердого внутреннего ядра. "Дальнейший анализ впервые выявил доказательства существования твердого внутреннего ядра внутри Марса и измерил его радиус, составляющий около 600 километров, что является одной пятой от общего радиуса Марса. Если бы Марс был увеличен до размеров Земли, пропорции между его внутренним и внешним ядром были бы поразительно похожи на земные", - пишет Global Times. Ученые добавляют, что открытие закладывает важную основу для сравнения эволюций Марса и Земли, а также других планет земной группы.

марс

сша

китай

