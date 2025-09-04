https://ria.ru/20250904/mars-2039751157.html
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса - РИА Новости, 04.09.2025
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса
Китайские ученые совместно с исследователями из США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 километров, пишет пишет... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:36:00+03:00
2025-09-04T18:36:00+03:00
2025-09-04T18:36:00+03:00
наука
марс
сша
китай
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000315900_0:376:1717:1341_1920x0_80_0_0_373b08d3cef8453b16d9f651cafecc15.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Китайские ученые совместно с исследователями из США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 километров, пишет пишет китайская газета Global Times. Сообщается, что исследователи из КНР вместе с коллегами из США под руководством профессоров из Научно-технического университета Китая Сунь Даоюаня и Мао Чжу опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Nature в среду. "Основной состав внутреннего ядра Марса, вероятно, состоит из кристаллического железно-никелевого сплава, который обогащен легкими элементами", - заявляют ученые. Сообщается, что исследователи проанализировали данные о землетрясениях на Марсе, зафиксированные марсианским зондом НАСА InSight и выделили сейсмические фазы, которые прошли через ядро планеты. Различия в скорости волн указывают, что ядро состоит из нескольких уровней: внешнего жидкого ядра и твердого внутреннего ядра. "Дальнейший анализ впервые выявил доказательства существования твердого внутреннего ядра внутри Марса и измерил его радиус, составляющий около 600 километров, что является одной пятой от общего радиуса Марса. Если бы Марс был увеличен до размеров Земли, пропорции между его внутренним и внешним ядром были бы поразительно похожи на земные", - пишет Global Times. Ученые добавляют, что открытие закладывает важную основу для сравнения эволюций Марса и Земли, а также других планет земной группы.
https://ria.ru/20250904/mars-2039529165.html
марс
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000315900_0:215:1717:1502_1920x0_80_0_0_3f752dd9c675aed0384c734effcd9f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марс, сша, китай, наса
Наука, Марс, США, Китай, НАСА
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса
В Китае впервые подтвердили существование твердого ядра у Марса