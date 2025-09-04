"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени в колонии
Битцевский маньяк Пичушкин пожаловался на потерю времени в колонии
Александр Пичушкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "битцевский маньяк" Александр Пичушкин при рассмотрении заявления о переводе из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе к Москве, пожаловался на потерю времени, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени – нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения моих болезней", - говорилось в дополнениях Пичушкина к иску, сообщается в материалах.
Замоскворецкий суд Москвы в середине июня отклонил иск Пичушкина, в котором он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к месту жительства матери. В заявлении подчеркивалось, что у осужденного имеются проблемы со здоровьем, препятствующие его нахождению в колонии, расположенной "в сложных климатических условиях". Изученная в суде медицинская справка эти доводы не подтвердила.
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х годах, в основном в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.