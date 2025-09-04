Рейтинг@Mail.ru
"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени в колонии
04.09.2025
"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени в колонии
"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени в колонии - РИА Новости, 04.09.2025
"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени в колонии
Осужденный на пожизненный срок "битцевский маньяк" Александр Пичушкин при рассмотрении заявления о переводе из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "битцевский маньяк" Александр Пичушкин при рассмотрении заявления о переводе из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе к Москве, пожаловался на потерю времени, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени – нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения моих болезней", - говорилось в дополнениях Пичушкина к иску, сообщается в материалах. Замоскворецкий суд Москвы в середине июня отклонил иск Пичушкина, в котором он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к месту жительства матери. В заявлении подчеркивалось, что у осужденного имеются проблемы со здоровьем, препятствующие его нахождению в колонии, расположенной "в сложных климатических условиях". Изученная в суде медицинская справка эти доводы не подтвердила. Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х годах, в основном в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
москва
происшествия, москва, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени в колонии

Битцевский маньяк Пичушкин пожаловался на потерю времени в колонии

Александр Пичушкин
Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Александр Пичушкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "битцевский маньяк" Александр Пичушкин при рассмотрении заявления о переводе из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе к Москве, пожаловался на потерю времени, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени – нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения моих болезней", - говорилось в дополнениях Пичушкина к иску, сообщается в материалах.
29.08.2025
Мать "Битцевского маньяка" не может навещать его в колонии
29 августа, 03:43
Замоскворецкий суд Москвы в середине июня отклонил иск Пичушкина, в котором он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к месту жительства матери. В заявлении подчеркивалось, что у осужденного имеются проблемы со здоровьем, препятствующие его нахождению в колонии, расположенной "в сложных климатических условиях". Изученная в суде медицинская справка эти доводы не подтвердила.
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х годах, в основном в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
10.04.2025
"Пожизненного мало". Новый поворот в деле главного узника "Полярной совы"
10 апреля, 08:00
 
